El supremo brasileño exige a Bolsonaro explicaciones sobre un arma en su prisión domiciliaria

El hombre dijo inicialmente a la policía que el arma estaba registrada a su propio nombre como servidor público, cuando en realidad pertenecía a Bolsonaro.

Un juez de la Corte Suprema de Brasil exigió este martes a la defensa de Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, que explique en 24 horas por qué el expresidente poseía un arma de fuego que fue retenida en un control policial.

El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) purga 27 años de condena por un intento de golpe de Estado en 2022 y está bajo arresto en su casa en Brasilia desde marzo, por un período de tres meses, para recuperarse de una neumonía.

El juez Alexandre de Moraes dio un día de plazo a sus abogados para que expliquen por qué "el condenado mantenía un arma de fuego en casa" y "en vísperas del cierre del período de 90 días (de domiciliaria) solicitó la realización de una reparación del armamento", según una decisión judicial difundida por la corte.

El documento detalla que la pistola Glock calibre nueve milímetros con cargador, registrada a nombre de Bolsonaro, fue retenida el lunes durante un control vehicular de rutina en Brasilia a un hombre que se presentó como miembro del equipo oficial de seguridad del expresidente.

El hombre dijo inicialmente a la policía que el arma estaba registrada a su propio nombre como servidor público, cuando en realidad pertenecía a Bolsonaro.

Según la decisión de Moraes, el hombre afirmó que "el armamento le fue entregado en razón de la constatación de una falla" y que lo había retirado ese día para "realizar el arreglo del mecanismo" y entregarlo nuevamente al día siguiente.

El juez ordenó verificar si "se está cumpliendo íntegramente la orden judicial de revisión de los autos que salen de la residencia" del expresidente.

La corte condenó en 2025 a Bolsonaro por intentar perpetuarse en el poder tras su derrota electoral contra el actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro eligió a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro como su candidato para las elecciones presidenciales de octubre, en las que se medirá contra Lula.