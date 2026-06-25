Terremotos en Venezuela: Rescatados sin sus padres, niños llegan a hospitales en Caracas tras potentes sismos

Los terremotos redujeron edificios enteros a escombros y, un día después, el temor persiste en gran parte de Venezuela.

Yenderlin Cabarza, de 13 años, llegó con múltiples fracturas al área de emergencias desde La Guaira, una de las zonas más devastadas por los terremotos que sacudieron Venezuela y que han dejado al menos 188 muertos. Su madre falleció bajo los escombros. También perdió a un tío que intentó protegerla con su cuerpo durante el derrumbe. Ahora espera sola atención médica, como decenas de menores afectados por la tragedia.

Las ambulancias no dejan de llegar al Hospital Domingo Luciani, en el este de Caracas. Afuera, familiares recorren con angustia largas listas escritas a mano y pegadas en las paredes del centro médico, buscando el nombre de sus seres queridos.

Entre esos listados aparecen 22 niños y adolescentes, de entre 4 y 19 años, rescatados en La Guaira, la localidad costera que sufrió el impacto de los dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5.

Los terremotos redujeron edificios enteros a escombros y, un día después, el temor persiste en gran parte de Venezuela.

Yenderlin fue trasladada en ambulancia desde la zona declarada de desastre.

"Salió con sus dos bracitos que le bailaban, no lograban rescatarla porque los escombros le caían encima", relató a la AFP Rolando, amigo de la familia que prefirió identificarse solo por su nombre.

El padre de la adolescente llegó posteriormente al hospital y fue informado de que su hija había salido del quirófano tras ser operada por fracturas en ambos brazos. El resto de los familiares que sobrevivieron permanecía en las afueras del centro médico.

Niños llegan sin familiares

Un médico del Hospital Domingo Luciani explicó, bajo condición de anonimato, que muchos menores están llegando solos porque los equipos de rescate priorizan su traslado inmediato desde las zonas colapsadas.

Algunos logran decir su nombre; otros llegan únicamente con una cinta adhesiva en el brazo para su identificación.

"La mayoría no tiene familiares. Los sacan de los escombros, los montan en la ambulancia y los traen para acá porque en La Guaira los hospitales están completamente llenos", indicó otra doctora del centro asistencial.

Las autoridades estiman que la tragedia deja alrededor de 1.520 heridos y casi 200 personas desaparecidas.

Desesperada búsqueda en los hospitales

En la sala de espera del Hospital Domingo Luciani permanecen familiares y amigos de las víctimas, mientras el personal médico atiende principalmente casos de traumatismos faciales, torácicos y abdominales, además de fracturas en brazos y piernas.

Una trabajadora del hospital utiliza un megáfono para pedir que los familiares permanezcan en la sala de espera y despejen el acceso a emergencias.

Cada vez que pronuncia un nombre, quienes esperan sienten alivio al confirmar que su ser querido sigue con vida.

Muchos recién llegados fotografían las listas de pacientes para compartirlas rápidamente en redes sociales, en un intento por ayudar a localizar desaparecidos.

"Vengo del hospital Pérez Carreño y ahí tampoco encontré a mi hermana", contó Zoraida Hernández, de 52 años, quien la busca desde el miércoles, cuando supo que la vivienda familiar colapsó en Catia La Mar.

Un camillero aseguró a la AFP que la morgue del hospital ya se encuentra llena.

La fuerza de los terremotos también se sintió en Colombia, donde se activaron sistemas de alerta. Desde el primer movimiento telúrico se han registrado más de 130 réplicas.