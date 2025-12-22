Trabajadores marchan en La Paz contra decreto que anula subsidio a los combustibles

El gobernante puso fin a la subvención a la gasolina y el diésel que estuvo vigente por más de 20 años, debido a que esta política agotó las reservas estatales de dólares.

Perú/Trabajadores de varios sectores marcharon este lunes en La Paz para pedir al gobierno centroderechista de Bolivia anular un decreto con el que el presidente, Rodrigo Paz, duplicó el precio de los combustibles.

Los manifestantes caminaron desde El Alto hasta el corazón de La Paz, por calles y avenidas, con gritos y cánticos para rechazar la decisión de la semana pasada del mandatario de eliminar los subsidios a los combustibles.

El gobernante puso fin a la subvención a la gasolina y el diésel que estuvo vigente por más de 20 años, debido a que esta política agotó las reservas estatales de dólares.

"Estamos indignados por el decreto (...) lamentablemente está sacudiendo principalmente al sector obrero y al que vive al día", afirmó a la AFP el dirigente de las cooperativas mineras privadas, Óscar Chavarría.

Los manifestantes colapsaron de manera pacífica las inmediaciones de la sede de gobierno al grito de "¡Fusil, metralla, el pueblo no se calla!".

Los mineros estatales temen que el fin de estos subsidios afecte a las empresas públicas.

"A este paso vamos a tener que ver despidos dentro de lo que son las empresas del Estado", dijo Simón Choque, trabajador de 40 años de la mina Colquiri del departamento de La Paz.

Hilarión Mamani, un indígena quechua de 42 años, también llegó con reclamos a La Paz. No se guarda epítetos contra la medida de Paz. "Estamos pidiendo la abrogación del maldito decretazo del gasolinazo".

El presidente cortó la subvención a los combustibles para salir de la peor crisis económica en cuatro décadas, tras dos décadas de presidentes izquierdistas: Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Un primer efecto fue un aumento en los precios de los pasajes del transporte público y de los alimentos.

Como parte de las medidas de protesta, este lunes se registraron 16 bloqueos de rutas en toda Bolivia, una mayoría en la región de Cochabamba (centro) y que une el este y el oeste del país, según reporte de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.