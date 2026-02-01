Excarcelan en Venezuela a activista Javier Tarazona tras más de cuatro años de prisión

Tarazona es uno de los presos políticos de mayor perfil que aún permanecían tras las rejas casi un mes después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un "número importante" de personas.

Caracas, Venezuela/El activista de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo tras cuatro años y medio de prisión, en medio de un proceso de liberaciones impulsado por el gobierno venezolano bajo presiones de Estados Unidos, informó a la AFP su hermano.

Tarazona es uno de los presos políticos de mayor perfil que aún permanecían tras las rejas casi un mes después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un "número importante" de personas.

La medida responde a presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo de Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero. "¡Javier por fin está libre!", afirmó a la AFP José Rafael Tarazona, quien detalló además que su hermano se trasladó a una iglesia en el centro de Caracas.

Javier Tarazona, director de la oenegé Fundaredes, estaba preso desde julio de 2021 por cargos de "terrorismo", "traición" e "incitación al odio". Desde Fundaredes, el activista acusó al gobierno de Maduro de albergar líderes guerrilleros colombianos en Venezuela, y advirtió sobre choques entre fuerzas militares y guerrillas en la frontera colombo-venezolana.

La oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que este domingo se producen varias liberaciones en la cárcel del Helicoide, donde estaba detenido Tarazona. La presidenta Rodríguez informó el viernes que esta cárcel política será convertida en un "centro social, deportivo, cultural y comercial".

También pidió con urgencia al Parlamento "una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente". Se espera que, tras la aprobación de este instrumento, cientos de presos políticos obtengan libertad plena. Foro Penal ha verificado unas 400 excarcelaciones desde diciembre, y advierte que permanecen encarcelados unos 700 presos políticos.