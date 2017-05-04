Violenta protesta contra Constituyente de Maduro deja un muerto

Un joven de 18 años murió este miércoles en fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que protestaron en Caracas contra la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Constituyente.

Las manifestaciones continuarán este jueves ya que dirigentes estudiantiles realizarán asambleas y marchas contra la convocatoria a la Constituyente en varias universidades del país.

El joven manifestante falleció este miércoles por el impacto de un proyectil -no precisado- con lo cual subió a 32 el número de muertos en las protestas que iniciaron hace un mes para exigir la salida de Maduro.

Apoyados por camiones blindados, militares y policías reprimieron con gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes en la autopista Francisco Fajardo, este de Caracas, mientras jóvenes respondían con piedras y cócteles molotov.

Los disturbios arreciaron luego en Altamira, este de Caracas, donde un joven se prendió fuego cuando con otros manifestantes incendiaban una moto militar, en tanto otro fue arrollado por una tanqueta a la que le lanzaron cócteles molotov. Hubo más de 300 heridos.

En la ciudad de Valencia (norte) hubo saqueos por segunda noche consecutiva.

Mientras persistían los enfrentamientos en Caracas, en el centro de la ciudad, adonde las fuerzas de seguridad no dejaron pasar a los opositores, Maduro encabezó un acto ante miles de seguidores tras entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) el decreto de convocatoria al proceso para cambiar la Constitución de 1999.

"Convoco a una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana y de profunda participación popular para que nuestro pueblo (...) pueda decidir el destino de la patria", expresó el mandatario.

En medio de la tensión política, el diputado Diosdado Cabello -poderoso dirigente chavista- mostró en su programa televisivo la noche de este miércoles una prueba de vida del opositor preso Leopoldo López, desmintiendo rumores sobre su muerte.

¡Queremos ser libres!

La oposición asegura que la Constituyente consolida un "golpe de Estado", que según dice se inició cuando el máximo tribunal de justicia asumió temporalmente a fines de marzo las funciones del Parlamento, único poder que controla.

Pero Maduro afirma que esta venciendo un "golpe fascista": "Constituyente sí, guarimba (protesta violenta) no", gritó ante sus seguidores.

En el acto, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a quien la oposición acusa de servir al gobierno, manifestó que la Constituyente "llevará a la paz del país".

Las protestas ocurren en medio de una crisis económica que socavó la popularidad de Maduro, cuya gestión rechazan, según encuestas, más del 70% de los venezolanos, agobiados por la escasez y una inflación considerada la más alta del mundo.

La fiscal general, Luisa Ortega -cercana al chavismo- criticó la represión contra manifestaciones opositoras y defendió la Constitución que Maduro quiere modificar, en entrevista al diario Wall Street Journal publicada este miércoles.

"No podemos exigir una conducta pacífica y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no van acorde a la ley", dijo Ortega, quien -según analistas- con sus declaraciones mostró las fisuras del gobierno al condenar la polémica decisión del máximo tribunal de sustituir al Poder Legislativo.

¿Táctica dilatoria?

Los opositores reclaman elecciones, pero el llamado de Maduro a la Constituyente deja en la incertidumbre los pendientes comicios de gobernadores que debieron realizarse en 2016, los de alcaldes de 2017 y los presidenciales de 2018.

"¿Querían elecciones? ¿Querían votar? Vamos a votar (...) Tomen Constituyente", dijo Maduro.

Aunque una Constituyente se convoca para transformar el Estado y redactar una nueva Carta Magna, Maduro asegura que ésta reforzará la Constitución de 1999, impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Es una táctica dilatoria para zafarse de la presión del pueblo pidiendo elecciones", aseguró el constitucionalista Juan Manuel Rafalli.

Maduro aseguró que la elección de los 500 asambleístas se hará "libremente a través del voto universal, directo y secreto", en sectores de la sociedad y municipalidades.

Según sus adversarios y expertos constitucionalistas, eso hará la elección "fraudulenta" y "no universal". "Quieren imponer el modelo electoral cubano para perpetuarse en el poder", aseguró el opositor Henrique Capriles.

Presión internacional

La situación ha despertado gran inquietud internacional. España expresó "preocupación", Argentina, Chile y Estados Unidos estimaron que agravará la crisis, Brasil la calificó de "golpe" y México como un "atentado contra la democracia".

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) -de la que Venezuela inició su retiro-, la consideró "fraudulenta".

Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó este miércoles un proyecto de ley que apunta a aplicar sanciones contra funcionarios venezolanos señalados de socavar la democracia.

El papa Francisco ha ofrecido ayuda a un "diálogo" pero con "condiciones claras". En medio de la polémica, la Fuerza Armada, aliada de Maduro, calificó la Constituyente como una "propuesta revolucionaria, constitucional y profundamente democrática".