Un terremoto de magnitud 6,2 sacude la costa sur de Filipinas

Los seísmos son un fenómeno casi diario en Filipinas, país situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del Pacífico.

Filipinas/Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió el lunes la costa sur de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), una semana después de que otro seísmo más fuerte causara al menos 65 muertos en la misma región.

El terremoto se produjo frente al litoral de la isla de Mindanao a las 17:18 (09:18 GMT) a una profundidad de 112 kilómetros, indicó el USGS y precisó que no se emitió ninguna alerta de tsunami.

No hubo informes inmediatos de heridos o daños, según declaró a la AFP Kaiser Cadiz, de la oficina provincial de desastres de Davao Oriental, quien calificó el seísmo de "moderado".

"Nuestra prioridad ahora es vigilar la costa para determinar si hay indicios de que el agua se ha retirado (un indicador de un tsunami inminente)", afirmó Cadiz, matizando que de momento no se había observado nada.

El terremoto de magnitud 7,8, que sacudió Mindanao el 8 de junio, derribó edificios, provocó deslizamientos de tierra y dejó sin hogar a miles de personas en esta isla meridional, al tiempo que activó alertas de tsunami en toda la región.

Una serie de potentes réplicas sacudió la zona unas dos horas después del primer temblor, incluida una de magnitud 6,5.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres elevó el lunes a 65 el número de fallecidos de ese seísmo, mientras al menos 36 personas permanecen desaparecidas.

El Ministerio de Medioambiente afirmó el domingo que el terremoto del 8 de junio provocó una elevación de dos metros del lecho marino en una zona costera, que hizo que los corales —antes sumergidos— quedaran por encima del agua y que la línea de costa se extendiera hasta 200 metros.

Los seísmos son un fenómeno casi diario en Filipinas, país situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del Pacífico.

La fosa de Cotabato, situada a tan solo 50 kilómetros de la costa del sur de Mindanao, es escenario de una frecuente actividad sísmica, que en enero incluyó una "serie" de miles de terremotos, en su mayoría de pequeña magnitud.