Trump aceptó mediar con Ecuador para desescalar crisis con Colombia, afirma Petro

Petro calificó como franca la reunión con Trump, en su primer cara a caratras meses de reproches en redes sociales que desgastaron la relación entre países históricamente aliados.

El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, aceptó mediar para desescalar la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, desatada por diferencias sobre la lucha contra el narcotráfico.

Colombia y Ecuador se impusieron aranceles recíprocos del 30% que entraron en vigor el domingo, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a su vecino de no hacer suficiente para combatir a las mafias en la frontera.

Durante su primer encuentro con Trump en la Casa Blanca este martes, Petro le pidió al presidente estadounidense mediar para superar la crisis con Noboa, un aliado de Washington.

"Él dijo 'bueno, voy a llamarlo'", sostuvo Petro en una entrevista con la emisora colombiana Caracol Radio.

Petro calificó como franca la reunión con Trump, en su primer cara a caratras meses de reproches en redes sociales que desgastaron la relación entre países históricamente aliados.

"La verdad es que me gustan los gringos (estadounidenses) francos, que digan lo que sientan. Somos diferentes, indudablemente, por mucho. Pero la franqueza está primero", dijo Petro, que ha sido un contrapeso a Trump en la región en temas como el narcotráfico, la migración, Venezuela y Gaza.

"Y yo dije: 'si hemos bailado con los Beatles, con John Lennon en Nueva York, porque no podemos estar juntos, se puede. Hay un puente común'", añadió el mandatario izquierdista.

Sobre el tema de Venezuela, Petro aseguró que Colombia tendrá un rol protagónico en la reactivación de su economía tras la captura por parte de Estados Unidos del mandatario Nicolás Maduro.

Según Petro, Trump abrió la posibilidad a que la petrolera estatal colombiana Ecopetrol participe de la "reactivación" de la industria petrolera en el oeste de Venezuela.

Igual que Ecuador, Estados Unidos reprochó durante meses a Petro por supuestamente esforzarse poco para detener el tráfico de drogas desde Colombia, el mayor productor mundial de cocaína.

Trump lo llamó "líder del narcotráfico" y le impuso sanciones financieras.

Sin embargo, Petro aseguró que en la conversación no profundizaron en la posibilidad de que fuera retirado de la lista negra del departamento del Tesoro estadounidense.

Ahora el mandatario colombiano presume en sus redes sociales las dedicatorias de su homólogo estadounidense. En X publicó un autógrafo en el que Trump escribió "You are great" (Eres genial).

Además, lo invitó a que visitara la caribeña Cartagena, sin detallar si Trump aceptó la oferta.