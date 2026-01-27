Trump afirma que Irán quiere negociar y portaviones de EEUU llega a Oriente Medio

Los grupos defensores de los derechos humanos señalan que el bloqueo de Internet, impuesto por las autoridades desde hace casi tres semanas, obstaculiza el recuento de muertos.

París, Francia/Washington reforzó su presencia militar en Oriente Medio con la llegada de un portaviones en la zona, en plenas tensiones con Irán por la represión de las protestas, aunque el presidente Donald Trump asegura que Teherán aún busca negociar.

La República Islámica vive una ola de protestas que comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica y derivaron en un movimiento masivo contra el régimen teocrático, establecido desde la revolución de 1979.

Grupos de derechos humanos advirtieron que la represión de las protestas dejó miles de muertos y Washington no descartó una intervención militar en el país, aunque en las últimas semanas envió señales contradictorias sobre una posible intervención.

El Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central, anunció que una fuerza militar formada por el portaviones Abraham Lincoln había llegado a la región.

El Centcom no reveló su ubicación exacta, pero precisó que estaba desplegado en la zona "para promover la seguridad y la estabilidad regionales".

"Tenemos una gran armada al lado de Irán. Mayor que la de Venezuela", declaró Trump al portal de noticias Axios, semanas después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense.

"Quieren llegar a un acuerdo. Lo sé. Llamaron en numerosas ocasiones. Quieren hablar", añadió el mandatario republicano.

Axios dijo que Trump se negó a discutir las opciones que le presentó su equipo de seguridad nacional, o cuál de ellas prefiere.

Los analistas afirman que incluyen ataques contra instalaciones militares o golpes selectivos contra el sistema clerical que gobierna Irán desde la revolución islámica que derrocó al sah.

"En su punto más débil"

El diario New York Times, mientras tanto, informó que Trump recibió múltiples informes de inteligencia "que indican que la posición del gobierno iraní se está debilitando" y que señalan que su control del poder "se encuentra en su punto más débil" desde la caída del sah.

El influyente senador estadounidense Lindsey Graham declaró al periódico que habló con Trump en los últimos días sobre Irán y que "el objetivo es acabar con el régimen".

"Puede que hoy dejen de matarlos [a los manifestantes], pero si siguen en el poder el mes que viene, los matarán entonces", añadió.

Las autoridades iraníes, en los últimos días, se han mostrado cautelosas.

Teherán afirmó en el pasado que existe un canal de comunicación abierto entre el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, y el enviado estadounidense Steve Witkoff, a pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas entre estos dos países enemigos.

Sin embargo, el periódico conservador Hamshahri citó el martes al portavoz de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Ali Naini, quien dijo que "si su portaaviones cometiera un error y entrara en aguas territoriales iraníes, sería atacado".

El periódico conservador Javan afirmó a su vez que Irán estaba "listo para una respuesta contundente" y que tomaría el estratégico estrecho de Ormuz, un centro de tránsito clave para el suministro de energía.

Detenciones masivas e intimidación

Los grupos defensores de los derechos humanos señalan que el bloqueo de Internet, impuesto por las autoridades desde hace casi tres semanas, obstaculiza el recuento de muertos. El corte de la red, según estas oenegés, busca ocultar la magnitud de la represión.

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, indicó haber confirmado la muerte de 6.126 personas y estar investigando otros 17.091 posibles fallecimientos. También señaló que al menos 41.880 personas fueron detenidas.

"Las fuerzas de seguridad siguen aplicando una estrategia centrada en las detenciones masivas, la intimidación y el control de la información", denunció.

Los activistas acusaron a las autoridades de irrumpir en los hospitales para encontrar a manifestantes heridos y luego arrestarlos.

El Ministerio de Salud dijo que todas las personas deben acudir al hospital sin preocuparse y no tratarse en casa.

El canal de televisión en lengua persa Iran International, con sede en el extranjero, afirmó el fin de semana que más de 36.500 iraníes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad entre el 8 y el 9 de enero, citando informes, documentos y fuentes. No fue posible verificar inmediatamente la información.