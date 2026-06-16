Trump aterriza en el G7 tras acuerdo con Irán y con la mirada en Ucrania

Francia organizó esta cumbre de tres días de los líderes del grupo de grandes economías industrializadas con el objetivo de reducir la brecha con Trump.

Un pletórico Donald Trump irrumpió este lunes en la cumbre del G7 en Francia tras alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y con la mirada puesta en "hacer algo" sobre el conflicto en Ucrania.

Francia organizó esta cumbre de tres días de los líderes del grupo de grandes economías industrializadas con el objetivo de reducir la brecha con Trump, pero el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán sacudió el encuentro.

El G7 está impaciente por reabrir el estrecho de Ormuz para aliviar la presión sobre los precios del petróleo, que recibieron la noticia del acuerdo con una bajada notable, y Trump dijo que este estaría "completamente abierto" el viernes.

Sin embargo, las dudas planean sobre si los petroleros deberán pagar un peaje para atravesarlo. Aunque Washington dijo que no, la cancillería iraní aseguró este lunes que deberán abonarse tasas por "servicios de navegación", entre otros.

Aunque el texto del acuerdo todavía no es público, los dirigentes de los otros países del G7 (Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón y el Reino Unido) esperan que el inquilino de la Casa Blanca dé detalles desde la cena de apertura de la cumbre este lunes.

Entre las otras incertidumbres figuran las implicaciones del pacto para Líbano y para las actividades nucleares y balísticas de Irán, así como el papel de una misión naval internacional propuesta por Londres y París que Trump ya cuestionó.

Ante Macron, el estadounidense aseguró que no necesitan "mucha ayuda" para reabrir el estrecho, aunque estimó que no es "una mala idea tener uno o dos barcos de algunos países (...) porque nunca se sabe", enfriando las expectativas del francés.

Putin y Zelenski, "abiertos"

Pero además del fin de la guerra en Oriente Medio iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, el magnate norteamericano, que el domingo celebró su 80º aniversario con una velada de MMA, buscaría relanzar su mediación en Ucrania.

"Ayer tuvimos una conversación muy buena con el presidente [ucraniano Volodimir] Zelenski y con el presidente [ruso Vladimir] Putin, y veo que quizá podamos hacer algo allí. De verdad lo creo, la verdad. Ambos están abiertos a ello", indicó.

Durante el G7, los dirigentes europeos y de Canadá querían recordar a Trump la importancia de presionar a Rusia para que acepte una paz en los términos de Ucrania, más de cuatro años después de la invasión de su vecino.

Zelenski, que debe viajar a Evian el martes, indicó este lunes que propuso un encuentro con su par ruso, durante el G7, pero que Moscú "no está preparado" para negociar el fin de la guerra.

Al menos 11 personas murieron este lunes en Ucrania en un nuevo ataque masivo ruso, especialmente intenso sobre Kiev, donde la emblemática catedral ortodoxa de la Dormición terminó en llamas.

Las tierras raras chinas

Ambos conflictos estarán de nuevo sobre la mesa del G7 el martes, cuando se prevé además la participación del presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, y otros líderes árabes para hablar sobre Irán.

Macron también invitó a participar en algunas sesiones a los dirigentes de Brasil, India, Kenia y Corea del Sur, máxime cuando la cargada agenda del encuentro busca tratar también los desequilibrios económicos mundiales y la regulación digital para "encontrar soluciones comunes".

Antes de la cumbre, el presidente francés ya mantuvo una reunión bilateral con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en X reafirmó su "compromiso con la paz, la defensa del multilateralismo y el desarrollo sostenible".

Por su parte, Sam Altman, jefe del gigante de la IA OpenAI; el jefe de Anthropic, Dario Amodei, y Arthur Mensch, de su rival europeo Mistral AI, abordarán el miércoles durante un almuerzo la protección de menores en la esfera digital.

Aunque China no forma parte del G7, será un tema importante. Los líderes abordarán cuestiones como el dominio y control de Pekín en el mercado de las tierras raras, cruciales para la transición energética y digital.

"Actualmente, China ha acumulado mucho, existen dependencias", explicó Macron, confiado en que se alcance un acuerdo en el G7 para "diversificar" la obtención de las tierras raras y evitar "bloqueos".

De forma poco habitual, el presidente estadounidense prolongará su estancia en Francia cenando con Macron en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, el miércoles, después de que concluya la cumbre del G7.