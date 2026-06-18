Trump dice que el acuerdo con Irán se firmará ‘pronto’, ‘quizá’ jueves o viernes

El acuerdo con Irán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero se firmará "pronto", "quizá" jueves o viernes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero se firmará "pronto", "quizá" jueves o viernes.

"Lo más probable es que firmemos un acuerdo. Ellos quieren firmar un acuerdo y se han comportado de manera muy adecuada", precisó el mandatario norteamericano, durante una rueda de prensa en Evian, en el este de Francia, al término de una cumbre del G7.

Previamente, se había anunciado que la firma podía tener lugar el viernes en Suiza.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó además que Washington "sí envió una copia" de su acuerdo con Irán a Israel, tras informaciones sobre tensiones con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Aunque insistió en que mantiene una buena relación con Netanyahu, reafirmó en la cumbre del G7 sus críticas a la campaña de Israel contra Hezbolá en Líbano, señalando que Israel "podría hacer un trabajo mucho mejor".

El magnate republicano reiteró que Estados Unidos "tomará" el uranio altamente enriquecido de Irán, incluso si "no tiene valor", y prometió un diálogo "paralelo" con los países del Golfo sobre misiles balísticos.

Estos países fueron blanco de ataques de Teherán durante la guerra estadounidense-israelí contra la República Islámica de Irán.