Trump hablará de ‘elecciones libres y justas’ en un discurso a la nación el jueves

Medios estadounidenses informaron que su discurso abordará nuevos reportes de inteligencia desclasificados que, según la Casa Blanca, revelarían planes de naciones extranjeras para interferir en los comicios que Joe Biden ganó hace seis años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hablará sobre el voto "libre y justo" en un discurso a la nación el jueves, aparentemente redoblando sus falsas afirmaciones de que ganó las elecciones de 2020.

Medios estadounidenses informaron que su discurso abordará nuevos reportes de inteligencia desclasificados que, según la Casa Blanca, revelarían planes de naciones extranjeras para interferir en los comicios que Joe Biden ganó hace seis años.

El discurso de Trump a la nación en horario estelar a las 21H00 del jueves (01H00 GMT del viernes).

Al preguntarle si su discurso trataría sobre las "máquinas electorales y la integridad" de los comicios, Trump dijo a los periodistas en el Despacho Oval el martes: "Tratará sobre ese tema, y también tendremos un par de cosas más que decir. Pero prefiero guardarlo".

"Es una noticia realmente, realmente grande. Nuestro país tiene que enderezarse", añadió. "De lo que vamos a hablar el jueves es... no hay nada más importante, porque sin elecciones libres y justas, no tienes país. También hablaremos de otras cosas, pero va a ser un anuncio muy grande".

El republicano insiste en las acusaciones falsas de que hubo fraude en las elecciones de 2020 y que fue el ganador.

El 6 de enero de 2021 sus partidarios irrumpieron violentamente en el Capitolio de Estados Unidos en Washington en un intento por impedir la certificación de la victoria de Biden.

Obsesionado con la derrota, Trump ha intensificado en los últimos meses las acusaciones sin fundamento sobre supuestos intentos de los demócratas de manipular las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Los demócratas le han respondido a Trump que él ha estado tomando medidas para hacerse con el control de las elecciones de medio mandato mediante la manipulación de los distritos electorales.

También critican el reciente despido de los dos demócratas de una agencia federal que supervisa la imparcialidad de las elecciones.

Los republicanos temen perder su control de la Cámara de Representantes y, posiblemente, incluso del Senado, mientras la popularidad de Trump se acerca a mínimos históricos en las encuestas de opinión.

El presidente podría enfrentar un tercer juicio político si los demócratas logran tomar el control de la Cámara, como ocurrió en su anterior mandato.