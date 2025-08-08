Trump y Putin acuerdan reunirse en los próximos días

Un funcionario de la Casa Blanca, que pidió no ser identificado, afirmó que el lugar de la reunión aún no se ha acordado entre Moscú y Washington.

Washington, Estados Unidos/Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán "en los próximos días", aseguró el Kremlin, al tiempo que descartó por ahora un encuentro a tres que incluya al dirigente ucraniano, Volodímir Zelenski, que insiste en negociar directamente con el presidente ruso.

Putin considera que no se dan las "condiciones" para un encuentro cara a cara con Zelenski. Según Moscú, una reunión de este tipo solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.

La cumbre Trump-Putin sería la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con el presidente ruso en Ginebra en junio de 2021.

El encuentro forma parte de los esfuerzos de Trump para poner fin a la ofensiva militar rusa en Ucrania.

Las tres rondas de conversaciones directas entre Moscú y Kiev que se han celebrado hasta ahora no han logrado avances hacia un alto el fuego y ambas partes parecen muy lejos de poder poner fin a un conflicto que empezó hace más de tres años.

Trump dijo el miércoles que probablemente se reuniría cara a cara con Putin "muy pronto", aun si este no sostiene antes un encuentro con Zelenski.

Preguntado este jueves por periodistas en el despacho oval sobre si Putin está obligado a reunirse primero con Zelenski, el presidente estadounidense dijo: "No, no lo está, no".

"Les gustaría reunirse conmigo, y haré todo lo que pueda para detener la matanza", añadió Trump.

"A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio para organizar una cumbre bilateral en los próximos días", declaró el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, citado por agencias estatales rusas.

"Ahora estamos empezando a trabajar en los detalles junto con nuestros colegas estadounidenses", añadió Ushakov. "Se ha fijado como fecha objetivo la próxima semana", añadió.

Putin aseguró por su parte que la reunión podría ser en Emiratos Árabes Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca, que pidió no ser identificado, afirmó que el lugar de la reunión aún no se ha acordado entre Moscú y Washington. Y señaló también que el encuentro podría darse la próxima semana.

Decenas de miles de personas han muerto desde que Rusia lanzó su ofensiva militar contra Ucrania en febrero de 2022.

Los bombardeos rusos han obligado a millones de personas a huir de sus hogares y han destruido grandes zonas del este y sur de Ucrania.

Putin ha rechazado hasta ahora los reiterados llamamientos de Estados Unidos, Europa y Kiev para lograr un alto el fuego.

Zelenski pide una reunión

En sus conversaciones directas en Estambul, Turquía, los negociadores rusos reclamaron las regiones ucranianas parcialmente ocupadas y que Kiev renuncie a su aspiración de entrar en la OTAN, exigencias inaceptables para Ucrania.

Rusia también intenta reiteradamente poner en duda la legitimidad de Zelenski y ha descartado una reunión entre ambos líderes hasta que haya un acuerdo de paz.

El anuncio de la próxima cumbre se produjo un día después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff se reuniera con Putin en Moscú.

El presidente ruso informó a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, socio suyo dentro del grupo de los BRICS, sobre los detalles de las conversaciones con Witkoff, días después de que Washington impusiera un arancel del 30% a Pretoria.

Witkoff propuso una reunión trilateral con Zelenski, pero Rusia no respondió a esa propuesta, indicó Ushakov.

"La parte rusa dejó completamente sin comentario esta opción", añadió.

Por su parte, Zelenski reiteró el jueves su llamamiento a una reunión con Putin, que considera la única vía para avanzar hacia la paz.

Zelenski insistió en que el encuentro debería ser a tres bandas. "Lo único justo es que Ucrania sea uno de los participantes en las negociaciones", dijo durante su discurso vespertino.

El dirigente ucraniano tuvo el jueves una reunión con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, en la que ambos "elogiaron (....) los esfuerzos de mediación" de Trump.

Tras su encuentro con Merz, reclamó en redes sociales que los europeos sean incluidos en las negociaciones de paz. "Europa debe, por tanto, participar en el proceso", defendió Zelenski.

También indicó que había informado al presidente francés, Emmanuel Macron. "Coordinamos nuestras posiciones y también consideramos necesario que Europa adopte una posición común", aseguró.