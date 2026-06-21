Turistas de hotel incendiado en República Dominicana regresan a sus países

Un contacto de prensa de la embajada de Argentina informó a AFP que 26 de sus connacionales estaban hospedados en el hotel y que durante la semana la representación consular trabajará "con los documentos de emergencia".

Los turistas evacuados del hotel que se incendió el viernes en República Dominicana y que provocó la muerte de una italiana empiezan a regresar a sus países, luego de perder casi todo lo que llevaban, incluidos sus documentos.

Gran parte del hotel Viva Dominicus Beach en Bayahibe, una ciudad turística al sureste de República Dominicana, lucía este domingo prácticamente en ruinas, entre cenizas, muros calcinados, fierros retorcidos y una piscina a pocos metros de una playa de aguas cristalinas.

Algunos huéspedes se acercaban aún el sábado en traje de baño o pantalones cortos para ver si podían recuperar sus pertenencias, tras el masivo incendio que provocó grandes columnas de humo y una fuerte movilización para evacuar a casi 1.700 turistas.

Fue "tremendo, pasamos unos días hermosos y después pasó esto, y tenemos todo allá dentro y no nos dejan entrar", dijo a AFP Agustina Torres, una turista argentina en traje de baño que se aproximó a la cinta amarilla que acordona las ruinas del hotel. "Nos vamos hoy así con lo puesto", señaló.

La mujer fallecida se llamaba Francesca Valentino, confirmó el domingo la cancillería italiana en una nota de prensa. El canciller Antonio Tajani se comunicó con su esposo para ofrecerle las condolencias del gobierno italiano, añadió.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de República Dominicana había informado el viernes que la italiana de 46 años fue trasladada por su esposo a un hospital local, donde murió por una inhalación masiva de humo.

La cancillería italiana agregó que su embajada en Santo Domingo realiza las gestiones consulares para la repatriación de sus ciudadanos.

El sábado por la noche partió un vuelo y 83 italianos más regresarán este domingo en salidas ya programadas, agregó.

Otros 90 italianos volverán en los próximos días conforme al calendario original, indicó la cancillería de ese país.

Un contacto de prensa de la embajada de Argentina informó a AFP que 26 de sus connacionales estaban hospedados en el hotel y que durante la semana la representación consular trabajará "con los documentos de emergencia".

Mientras que medios de República Dominicana reportaron preliminarmente que el incendio también afectó a un grupo de 97 turistas franceses, quienes perdieron sus documentos personales como consecuencia del incendio.

Todos los huéspedes fueron reubicados en otros hoteles.

Carlos Rodríguez, un trabajador del hotel dijo a AFP que el incendio inició en la recepción. "En el escritorio la parte trasera es una estructura de madera techado en cana (bambú), como usted sabrá la cana es prácticamente un combustible natural y el siniestro hizo un trabajo rápido".

Este hombre que se encontraba ahí al momento del siniestro dice que todo fue "repentino de manera asombrosa (...) Realmente una tragedia que ningún ser humano quisiera volver a vivir", indicó.