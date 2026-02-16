Ucrania recupera más de 200 km2 de territorio en cinco días

El terreno que ha ganado Ucrania se concentra sobre todo a unos 80 kilómetros al este de la ciudad de Zaporiyia.

El ejército ucraniano recuperó 201 km2 de manos del ejército ruso entre el pasado miércoles y el domingo, según un análisis de AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Las fuerzas de Kiev no habían recuperado tanto territorio en tan poco tiempo desde una contraofensiva de junio de 2023.

La superficie conquistada es casi equivalente a las conquistas rusas de todo el mes de diciembre (244 km2).

"Estos contraataques ucranianos probablemente aprovechan el bloqueo del acceso de las fuerzas rusas a Starlink [un servicio de internet por satélite] que, según los blogueros militares rusos, perturba las comunicaciones y el mando", indica ISW, que colabora con Critical Threats Project, otro centro de reflexión estadounidense.

El 5 de febrero, observadores militares rusos ya habían constatado esta interrupción tras los anuncios de Elon Musk, propietario de SpaceX (que comercializa Starlink).

El estadounidense anunció "medidas" para poner fin al uso de esta tecnología por parte del Kremlin.

Según Ucrania, los drones rusos usaban Starlink para sortear los sistemas de interferencia electrónica y alcanzar sus objetivos con precisión.

El terreno que ha ganado Ucrania se concentra sobre todo a unos 80 kilómetros al este de la ciudad de Zaporiyia, en una zona donde las tropas rusas han progresado mucho desde mediados de 2025.

En febrero de este año, Moscú controlaba total o parcialmente el 19,5 % del territorio ucraniano, frente al 18,6 % de un año antes.

Antes de la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022, Rusia ya controlaba alrededor del 7 % del territorio, incluyendo Crimea y una parte del Donbás.