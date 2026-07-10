La UE exige a Meta modificar el 'diseño adictivo' de Facebook e Instagram

La Unión Europea ha intensificado en los últimos meses sus esfuerzos para obligar a las grandes empresas tecnológicas a reforzar la protección de los usuarios, especialmente de los menores de edad.

La empresa estadounidense Meta deberá modificar el "diseño adictivo" de Facebook e Instagram o, de lo contrario, se expondrá a una cuantiosa multa, advirtió este viernes la Unión Europea (UE).

Bruselas acusó al gigante tecnológico de no haber limitado los riesgos que representan sus plataformas para los usuarios, especialmente niños y adultos vulnerables, debido a funciones diseñadas para captar su atención durante el mayor tiempo posible.

De confirmarse las conclusiones del regulador europeo, la UE podría imponer una multa de hasta el 6% de la facturación anual global de Meta.

"Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales", afirmó en un comunicado Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

La Unión Europea ha intensificado en los últimos meses sus esfuerzos para obligar a las grandes empresas tecnológicas a reforzar la protección de los usuarios, especialmente de los menores de edad.

En un dictamen preliminar publicado este viernes, la Comisión Europea señaló que "considera que Meta debe implementar cambios de diseño tanto en Instagram como en Facebook", tras concluir que ambas plataformas habrían infringido las normas comunitarias sobre contenidos.

Entre las medidas propuestas figuran:

Desactivar funciones consideradas adictivas , como la reproducción automática y el desplazamiento infinito (scroll infinito) .

, como la y el . Implementar pausas efectivas en el tiempo de uso.

en el tiempo de uso. Modificar el sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a generar interacción constante.

Meta manifestó su desacuerdo con las conclusiones, aunque aseguró que continuará "colaborando de manera constructiva" con el bloque europeo.

Un alto funcionario de la UE insistió en que el objetivo de Bruselas no es castigar a las empresas.

"Queremos lograr un cambio, y si podemos conseguirlo a través de compromisos, estaríamos muy contentos", señaló la fuente.

Herramientas reactivas

Estos hallazgos se conocen días antes de que un panel de expertos, encargado por el Ejecutivo europeo, presente el lunes sus recomendaciones para que el bloque proteja mejor a los niños frente a contenidos inapropiados en línea.

La UE emitió una advertencia similar a TikTok en febrero de 2026, instando a la plataforma a modificar su diseño o enfrentarse a multas cuantiosas.

No obstante, el funcionario consultado aclaró que existe una "ligera diferencia" con el caso de TikTok, ya que "Meta siempre ha tratado de abordar la protección de los menores en línea".

En su dictamen, Bruselas señaló que las herramientas de gestión del tiempo de Facebook e Instagram pueden desactivarse fácilmente, mientras que los controles parentales solo resultan efectivos si los padres cuentan con determinados conocimientos técnicos.

La Unión Europea abrió su investigación sobre Meta en 2024, en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Esta legislación es una de las principales herramientas adoptadas por el bloque en los últimos años para frenar lo que Bruselas considera los excesos de las grandes empresas tecnológicas.