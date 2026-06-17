Últimos desarrollos vinculados al acuerdo entre Irán y EEUU

Este pacto debe poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero por ataques israelo-estadounidenses contra Irán, que causaron miles de muertos, sembraron el caos en la región y perturbaron la economía mundial.

Estos son los últimos acontecimientos relacionados con la guerra en Oriente Medio, antes de la firma prevista el viernes en Suiza de un protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Este pacto debe poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero por ataques israelo-estadounidenses contra Irán, que causaron miles de muertos, sembraron el caos en la región y perturbaron la economía mundial.

Texto del protocolo de acuerdo

Según el texto hecho público por las autoridades estadounidenses, Teherán se compromete a diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido —bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)— en el marco de negociaciones de dos meses posteriores a la firma del protocolo.

Washington se compromete a facilitar la creación de un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo de Irán en caso de acuerdo definitivo.

Teherán también estaría autorizado a reanudar sus ventas de petróleo desde la firma del protocolo, y todas las sanciones serían levantadas en caso de acuerdo definitivo al término de las negociaciones posteriores.

¿Quién va a firmar?

Se prevé que el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, firmen el acuerdo.

Pero la diplomacia iraní afirmó que está estudiando la posibilidad de una firma por parte de los dos presidentes, el iraní Masud Pezeshkian y el estadounidense Donald Trump.

"No es el tipo de documento que yo debería firmar", afirmó Trump desde la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Evian, si bien afirmó que podría quedarse en Europa para la ceremonia.

Trump amenaza con "lanzar bombas" si Irán "no se comporta"

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el miércoles a Irán que reanudará la acción militar si Teherán no cumple con lo acordado.

Si Irán "no se comporta", volveremos a "lanzar bombas", dijo Trump en la cumbre del G7.

EEUU envió a Israel "una copia" del protocolo de acuerdo con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington envió a Israel una copia del protocolo de acuerdo con Irán.

También dijo que este memorando de entendimiento "se firmará pronto, mañana (jueves), quizá pasado mañana", después de anuncios anteriores de que se firmaría el viernes.

Bombardeos israelíes en Líbano

Las fuerzas israelíes bombardearon el miércoles varias zonas en el sur de Líbano, sobre todo la zona de de Nabatiyeh.

La ofensiva de Israel contra Hezbolá, aliado de Irán, ha disminuido en intensidad tras el anuncio del acuerdo el lunes, pero aun así ha dejado cinco muertos desde entonces.

El ejército iraní advirtió de una "respuesta severa" si Israel no ponía fin a "sus agresiones".

Hezbolá califica acuerdo Irán-EEUU como "gran victoria" de Teherán

El jefe del grupo libanés proiraní Hezbolá, Naim Kassem, felicitó "al pueblo iraní, a la resistencia y a los pueblos (...) sedientos de independencia y libertad por esta gran victoria", y llamó a "aprovecharla" en el Líbano para "expulsar a Israel" del territorio.

En ese sentido, señaló que las negociaciones del Líbano con Israel deberían limitarse a la "seguridad mutua" y rechazó incluir el desarme del grupo chiita entre las condiciones, al considerarlo una "estrategia israelí para quedarse con todo y arruinar al país".

Precio del petróleo vuelve a subir

Los precios del petróleo repuntaron brevemente un 5% el miércoles, como reflejo de la inquietud del mercado antes de la firma prevista para el viernes del protocolo de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, subía un 1,44%, hasta 80,10 dólares, tras haber rozado los 83 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en julio, avanzaba un 1,58% hasta 77,25 dólares.