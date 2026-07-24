La Unesco coloca bajo amenaza sitios del Patrimonio Mundial en Líbano y Cisjordania

El castillo de Beaufort, fortaleza de los cruzados también conocida como Qalaat al Shakif, fue capturado por las fuerzas israelíes que invadieron Líbano en mayo, en el marco de su guerra contra el grupo armado Hezbolá.

París, Francia/La agencia cultural de la ONU incluyó el viernes en su lista de Patrimonio Mundial en Peligro varios lugares, entre ellos un castillo libanés recientemente conquistado por las fuerzas israelíes y un sitio arqueológico situado en Cisjordania ocupada.

El castillo de Beaufort, fortaleza de los cruzados también conocida como Qalaat al Shakif, fue capturado por las fuerzas israelíes que invadieron Líbano en mayo, en el marco de su guerra contra el grupo armado Hezbolá.

Es uno de los cinco castillos de la región de Jabal Amel, en el sur del Líbano, incluidos conjuntamente por la Unesco. Esta zona montañosa fue objeto de repetidos bombardeos israelíes durante la guerra.

La agencia de las Naciones Unidas afirmó que las fortalezas sufrieron daños y se enfrentan a amenazas persistentes derivadas del conflicto, "lo suficientemente graves como para justificar el recurso a un procedimiento de emergencia".

También fue añadido a la lista de patrimonio en peligro Sebastia, cerca de la ciudad cisjordana de Nablus.

Se considera que el sitio corresponde a la antigua ciudad israelita y posteriormente romana de Samaria, cuyo nombre Israel todavía utiliza para referirse al norte de Cisjordania.

En los últimos años, las autoridades israelíes mostraron interés por este lugar, situado cerca de la actual localidad palestina de Sebastia, pero dentro de una zona bajo control exclusivo de Israel.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, rechazó la inclusión en la lista, responsabilizó a los palestinos y afirmó que se trataba de un intento de "borrar y negar la conexión judía con esta tierra".

Los sitios fueron incluidos en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro tras una votación de los 196 Estados miembros de la agencia de la ONU.