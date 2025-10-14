Al menos 14 muertos por inundación de mina de oro en el sur de Venezuela

El Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo , conformado por organismos de rescate y militares , instaló "un puesto de comando" a fin de coordinar las operaciones para la recuperación de los 14 fallecidos en esta región rica en oro .

Caracas, Venezuela/Al menos 14 mineros murieron luego de inundaciones que alcanzaron minas de oro en la población de El Callao, en el sur de Venezuela, según datos oficiales.

El Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo, conformado por organismos de rescate y militares, instaló "un puesto de comando" a fin de coordinar las operaciones para la recuperación de los 14 fallecidos en esta región rica en oro.

El alcalde de El Callao, Jesús Coromoto Lugo, publicó en sus redes sociales una nota de duelo por las víctimas. En la víspera divulgó imágenes de las inundaciones dejadas por las lluvias caídas sobre esta región fronteriza con Brasil.

En un video divulgado en redes sociales puede verse el momento en que rescatan a varios de los muertos que estaban bajo tierra durante su jornada. El volumen de agua rebasó el interior de las minas.