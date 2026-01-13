Venezuela empezó a liberar a ciudadanos estadounidenses, confirma Departamento de Estado

Un oficial monta guardia en la entrada de El Helicoide, una prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas el 9 de enero de 2026. Las autoridades venezolanas están liberando a un gran número de presos, algunos de ellos extranjeros, cinco días después de que las fuerzas estadounidenses derrocaran al presidente Nicolás Maduro.
Un oficial monta guardia en la entrada de El Helicoide, una prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas el 9 de enero de 2026. Las autoridades venezolanas están liberando a un gran número de presos, algunos de ellos extranjeros, cinco días después de que las fuerzas estadounidenses derrocaran al presidente Nicolás Maduro.
13 de enero 2026 - 22:30

Venezuela empezó a liberar prisioneros estadounidenses, afirmó el martes un responsable del Departamento de Estado, que celebró la iniciativa de Caracas, diez días después de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro.

"Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas", declaró el funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

El responsable no proporcionó detalles de inmediato sobre la liberación. Tampoco se refirió a cuántos fueron liberados, aunque dijo que fue más de uno.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos después del derrocamiento y captura de Maduro durante un bombardeo estadounidense en Caracas el 3 de enero.

El presidente Donald Trump celebró la liberación de los primeros presos políticos la semana pasada y dijo que en respuesta él anuló una segunda ola de ataques a Venezuela.

Muchas personas fueron encarceladas en Venezuela tras participar en las manifestaciones por las elecciones de 2024, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las acusaciones generalizadas de fraude electoral.

Entre los presos recientemente liberados por Venezuela figuran ciudadanos españoles e italianos.

Estados Unidos ha hecho de la liberación de sus ciudadanos en el extranjero una prioridad, y logró la libertad de algunos en un acuerdo con Maduro el año pasado.

