Terremotos en Venezuela: Aumenta a 188 el número de muertos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó hoy la zona costera de La Guaira, fuertemente afectada por dos potentes terremotos.

El saldo de muertos por los potentes terremotos que sacudieron Venezuela la víspera subió a al menos 188, informó este jueves el jefe del Parlamento, que reportó más de 1.500 heridos, hasta el momento.

"Hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto", además de "1.520 personas heridas", dijo Jorge Rodríguez al ofrecer la última parte oficial en una alocución televisada.

Presidenta de Venezuela recorre zonas fuertemente afectadas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó hoy jueves la zona costera de La Guaira, fuertemente afectada por dos potentes terremotos la víspera que contabilizan los 1880 muertos, informó igualmente el jefe del Parlamento.

La mandataria "en este momento se encuentra en el estado La Guaira atendiendo la zona de desastre tremendo", dijo en una alocución televisada su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.