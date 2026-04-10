Vicecanciller ruso visita Cuba en medio de tensiones La Habana-Washington

Rusia no piensa abandonar el hemisferio occidental, no importa lo que digan en Washington.

La Habana, Cuba/El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, está de visita en Cuba donde tuvo un encuentro el jueves con el presidente Miguel Díaz-Canel, en medio de fuertes tensiones entre La Habana y Washington.

La visita ocurre 10 días después de la llegada a Cuba de un petrolero ruso en medio de un bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

"Quiero agradecer en nombre del Partido (comunista), el Gobierno y el pueblo cubanos el combustible que nos ha hecho llegar la Federación de Rusia", declaró el presidente Díaz-Canel, citado en un mensaje de la presidencia cubana en su cuenta de X.

"Es una muestra de que Cuba no está sola", agregó el mandatario.

"Rusia no piensa abandonar el hemisferio occidental, no importa lo que digan en Washington. Ellos apoyan la idea de expulsar a Rusia y China de esta región", dijo Riabkov en la visita, según la agencia estatal rusa Tass.

El 31 de marzo llegó a Cuba el petrolero ruso "Anatoly Kolodkin", con 730.000 barriles de crudo, el primer tanquero que llegó a la isla desde el 9 de enero y que representa un breve alivio del bloqueo impuesto por Washington.

"Nuestras relaciones con Cuba tienen un carácter especial (...) Cuba significa mucho para el pueblo de Rusia. Para nosotros, los cubanos son hermanos. Y no podemos simplemente traicionar a Cuba", agregó el diplomático ruso.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, registra una profunda crisis económica debida a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, de la baja productividad de su economía centralizada y del colapso del turismo.

Dejó de recibir petróleo desde Venezuela tras la operación militar estadounidense en la que fue capturado Nicolás Maduro, el 3 de enero.