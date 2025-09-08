Wall Street termina al alza por prespectiva de recorte de tasas

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el lunes, impulsada por las perspectivas de una reducción de las tasas de la Reserva Federal (Fed) y a la espera de nuevos datos sobre la inflación en Estados Unidos.

El índice Nasdaq avanzó 0,45% y alcanzó un nuevo récord de 21.798,70 puntos. El Dow Jones subió 0,25% y el S&P 500 avanzó un 0,21%.

"El mercado se recupera después de las turbulencias", mientras "Wall Street espera con impaciencia la reducción de las tasas de la Reserva Federal", resumió en una nota el analista José Torres de Interactive Brokers.

La semana pasada, una tasa de desempleo al alza y una disminución en la creación de empleos reforzaron las expectativas de una política monetaria más flexible por parte de la institución monetaria estadounidense, lo que podría dar un impulso a la economía de ese país.

"La mayoría de los inversores considera que los informes sobre la inflación publicados esta semana" no cambiarán estas perspectivas, comentó a la AFP Sam Stovall, de la consultora CFRA.

El mercado estadounidense espera la publicación de los precios al productor (PPI) este miércoles, seguida del índice de precios al consumidor (CPI) este jueves.

La Fed tiene un mandato dual, que consiste en supervisar el mercado laboral y mantener la inflación cerca del 2% a largo plazo.

Incluso si estas cifras no cumplen con las expectativas, los inversores consideran "que la Fed está decidida a reducir sus tipos en su reunión de septiembre", señaló Stovall.

"La única pregunta que queda por resolver, teniendo en cuenta los próximos informes económicos (...), es si procederá con una, dos o tres reducciones este año", añadió el analista.

Por otra parte, tras un comienzo de año discreto, y en un contexto de incertidumbres económicas y comerciales, se espera que el mercado de ofertas públicas iniciales (IPO) en Nueva York experimente un impulso en los próximos días.

Seis empresas entrarán a Wall Street esta semana, entre ellas el muy esperado especialista sueco en pagos diferidos Klarna o la plataforma Gemini, especializada en criptomonedas y fundada en 2014 por los hermanos gemelos Cameron y Tyler Winklevoss.