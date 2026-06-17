Zelenski dice que discutió los resultados de la cumbre del G7 con Macron y Trump

Los líderes del G7 acordaron intensificar la presión sobre Rusia para poner fin a más de cuatro años de guerra contra Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el miércoles que discutió los resultados de la cumbre del G7 con el presidente francés Emmanuel Macron y el estadounidense Donald Trump, una conversación que según él puede "aportar cambios significativos".

Los líderes del G7 acordaron intensificar la presión sobre Rusia para poner fin a más de cuatro años de guerra contra Ucrania.

Trump, entretanto, afirmó que Moscú debería "cerrar un acuerdo" y señaló que Washington podría volver a imponer sanciones.

Zelenski saludó las conversaciones con Macron y el mandatario estadounidense.

"Se trató de una importante conversación de coordinación, que podría aportar cambios significativos. Repasamos los resultados de nuestros debates durante la cumbre del G7", declaró en X, sin dar más detalles.

El mandatario ucraniano se expresó "agradecido" con Trump por su atención a su país y "su disposición a ayudar a acercar la paz".