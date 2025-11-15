Zelenski inicia reforma profunda en Ucrania del sector energético tras escándalo de corrupción

Además de los problemas jurídicos, el sector energético ucraniano ha sido duramente afectado en los últimos días por una campaña de ataques con misiles y drones rusos, que dejó a gran parte de Ucrania en la oscuridad.

Kiev, Ucrania/El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el sábado el inicio de una "reforma" de las empresas públicas del sector energético ucraniano, entre ellas el operador nuclear Energoatom, en el centro de un amplio escándalo de corrupción desde hace varios días.

El lunes, la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU) anunció que descubrió un "sistema criminal" responsable del desvío de 100 millones de dólares en este sector, lo que llevó a la destitución de los ministros de Justicia y Energía.

"Estamos iniciando la reforma de las principales empresas públicas del sector energético", declaró el mandatario ucraniano en un comunicado difundido en las redes sociales.

Según el comunicado, un nuevo consejo de supervisión debería estar en funciones "en el plazo de una semana" en Energoatom, operador nuclear público en el centro del escándalo.

Además de Energoatom, también están implicadas otras empresas públicas de energía, como el operador hidroeléctrico del país y los operadores nacionales de extracción y transporte de gas.

Según Zelenski, se llevará a cabo una "auditoría completa" de las actividades financieras de estas empresas, así como la renovación de sus directivos y de los "representantes del Estado" que integran sus órganos de dirección.

"Cualquier trama descubierta en estas empresas debe recibir una respuesta rápida y justa", añadió.

El mandatario ucraniano aseguró en su comunicado que ordenó a los responsables gubernamentales mantener una "comunicación constante y constructiva con las fuerzas del orden y los organismos de lucha contra la corrupción".

Además de los problemas jurídicos, el sector energético ucraniano ha sido duramente afectado en los últimos días por una campaña de ataques con misiles y drones rusos, que dejó a gran parte de Ucrania en la oscuridad.