286 nuevos maestros egresan de la Escuela Normal de Santiago

La directora del plantel, Yamileth Urriola, explicó que esta promoción está conformada por 286 estudiantes con aspiraciones a convertirse en docentes, algunos enfocados en la enseñanza primaria y otros en la especialización de asignaturas como Matemática, Español e Inglés.

Santiago, Veraguas/Un total de 286 nuevos maestros se graduaron de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, en la ciudad de Santiago, un centro educativo con 87 años de trayectoria al servicio de la educación nacional.

Durante el acto de graduación, directivos y estudiantes expresaron su orgullo de pertenecer a la comunidad normalista, resaltando el aporte histórico que esta institución veragüense continúa haciendo a la formación de docentes en el país.

Marc Hernández, quien obtuvo el segundo puesto de honor, destacó el significado de culminar sus estudios en esta casa de formación.

Graduarse de la Normal es otro nivel. Es un orgullo, la verdad. Yo llevo seis años en la Normal, este es mi alma máter, y si Dios me lo permite, aquí continúo”, expresó.

Por su parte, la directora del plantel, Yamileth Urriola, explicó que esta promoción está conformada por 286 estudiantes con aspiraciones a convertirse en docentes, algunos enfocados en la enseñanza primaria y otros en la especialización de asignaturas como Matemática, Español e Inglés.

Urriola destacó que todos los graduandos comparten una mística de servicio y una formación integral, características propias del modelo educativo de la Escuela Normal.

Asimismo, informó que estos 286 nuevos maestros continuarán su formación a nivel superior dentro del Instituto Superior de Enseñanza, que opera en la misma estructura de la Escuela Normal, fortaleciendo así la preparación académica del futuro cuerpo docente del país.

Con información de Ney Castillo.