50 pacientes recuperan la visión tras 'cataraton' en Bocas del Toro

La jornada quirúrgica inició el viernes 22 de mayo y se extendió hasta el domingo 24 de mayo, logrando atender a decenas de pacientes que presentaban afecciones visuales significativas.

Bocas del Toro/Un total de 50 pacientes de distintas comunidades de la provincia de Bocas del Toro fueron beneficiados durante la segunda jornada de cirugías de cataratas realizada por la Caja de Seguro Social (CSS), como parte del plan institucional para reducir la mora quirúrgica en la región.

La jornada, denominada “cataratón”, permitió devolver la visión a pacientes que en algunos casos llevaban hasta seis años en lista de espera para someterse a este procedimiento oftalmológico.

La directora institucional de la CSS en la provincia, la doctora Melissa Navarro, explicó que la intervención fue posible gracias al apoyo de dos oftalmólogas provenientes de la ciudad capital, lo que permitió ampliar la capacidad de atención durante el fin de semana.

La jornada quirúrgica inició el viernes 22 de mayo y se extendió hasta el domingo 24 de mayo, logrando atender a decenas de pacientes que presentaban afecciones visuales significativas.

Navarro informó además que la CSS está gestionando la continuidad de este tipo de operativos de manera trimestral, con el objetivo de disminuir progresivamente la lista de espera y mejorar el acceso a servicios especializados en la provincia.

Estas acciones forman parte del compromiso institucional de acercar la atención médica a las comunidades más apartadas y avanzar en la reducción de la mora quirúrgica, especialmente en procedimientos que impactan directamente la calidad de vida de los asegurados.