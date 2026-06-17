Mundial 2026 | Panamá-Ghana: Fanáticos expresan su apoyo a la Sele desde Azuero

Aficionados de todas las edades muestran su entusiasmo y confianza en el onceno nacional mientras Panamá inicia su participación en el Mundial de Fútbol 2026.

Azuero/La emoción y el orgullo patrio se viven intensamente en Panamá ante el debut de la Selección Nacional frente a Ghana en el Campeonato Mundial de Fútbol 2026. Desde la región de Azuero, aficionados de distintas edades expresaron su respaldo al equipo que representa al país en la máxima cita futbolística.

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Una bandera histórica, utilizada durante la celebración de la clasificación de Panamá al Mundial en el Estadio Rommel Fernández, sirvió como símbolo de la ilusión que hoy acompaña a miles de panameños.

Niños, jóvenes y adultos compartieron sus pronósticos y mensajes de aliento para la selección, destacando la confianza en figuras como Adalberto “Coco” Carrasquilla y el deseo de ver a Panamá iniciar con una victoria su participación en el torneo.

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La fiebre mundialista también se siente en diferentes puntos de la región de Azuero, donde se han organizado transmisiones especiales para que los aficionados disfruten del encuentro. Pantallas gigantes, actividades recreativas y promociones forman parte de los atractivos preparados para vivir la pasión del fútbol.

Los panameños mantienen la esperanza de que el onceno nacional demuestre su crecimiento futbolístico y deje en alto el nombre del país.

Con información de Eduardo Vega.