Día del Padre: Acodeco pide a consumidores revisar precios y garantías antes de comprar

Los consumidores también deben confirmar aspectos esenciales como el precio, la calidad, las condiciones de la garantía y las características del producto o servicio que desean adquirir.

Ciudad de Panamá/Ante el aumento de compras en establecimientos comerciales por la celebración del Día del Padre el próximo 21 de junio, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) exhortó a los consumidores a realizar compras informadas y verificar cuidadosamente las condiciones de las ofertas, promociones y ventas especiales anunciadas por los comercios.

Las ventas especiales deben informar de manera clara la fecha de inicio y finalización de la promoción o, en su defecto, la cantidad mínima de unidades disponibles.

La institución recordó que el comercio debe indicar si la oferta aplica a toda la mercancía o únicamente a productos seleccionados y mostrar correctamente el precio regular y el precio especial de venta.

En el caso de que el descuento se exprese en porcentaje, deberá anunciarse el precio regular junto con el porcentaje de rebaja.

La Acodeco destacó que la publicidad constituye una herramienta importante para que los consumidores comparen precios, características y beneficios de los productos. No obstante, recomendó analizar cuidadosamente los anuncios antes de comprar y verificar que las condiciones publicitadas correspondan con lo ofrecido en el establecimiento.

Los consumidores también deben confirmar aspectos esenciales como el precio, la calidad, las condiciones de la garantía y las características del producto o servicio que desean adquirir.

En el caso de los baratillos o liquidaciones, la Acodeco recordó que si un comercio anuncia un "baratillo total", toda la mercancía del establecimiento debe encontrarse rebajada y debidamente identificada con su precio regular y el precio de oferta.

Si la promoción es parcial, el establecimiento está obligado a señalar claramente el área donde se ubican los productos en descuento.

La Acodeco reiteró que los artículos adquiridos en promoción conservan su garantía, salvo que el consumidor haya sido informado previamente y de manera clara sobre alguna condición particular del producto. Igualmente, recordó que el comprador solo está obligado a pagar el precio más bajo anunciado, siempre que este no haya sido alterado por terceros.

De manera preventiva, la institución recomienda conservar la factura o comprobante de compra, solicitar el certificado de garantía cuando corresponda y, si es necesario, tomar fotografías de los precios u ofertas anunciadas, ya que pueden servir como evidencia ante un eventual reclamo.

Si usted no conserva su factura, no podrá presentar ningún tipo de reclamo.

Si considera que ha sido afectado por publicidad engañosa o incumplimiento de una oferta, el consumidor puede presentar una queja ante el Centro de Atención al Consumidor o en cualquiera de las administraciones regionales de la Acodeco, aportando la información y evidencias necesarias para la investigación del caso.

En el marco de esta festividad, la Acodeco hizo un llamado a la población a comparar precios, revisar cuidadosamente los productos antes de comprarlos y evitar las compras impulsivas.

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