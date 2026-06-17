'Soñé que Panamá le metía 3 goles a Ghana': crece la ilusión mundialista entre viajeros de la terminal en Albrook

La fiebre mundialista también alcanzó a visitantes extranjeros. Un ciudadano ecuatoriano que se encontraba en la terminal aprovechó para enviar buenas vibras a la selección panameña y pronosticó una victoria ajustada.

La emoción por el debut de Panamá en el Mundial 2026 ya se siente en distintos puntos del país, y uno de los escenarios donde el ambiente futbolero se vive con mayor intensidad es la Terminal Nacional de Transporte de Albrook, donde este martes predominó el color rojo en apoyo a la selección nacional de cara a su primer gran encuentro frente a Ghana.

Entre pasajeros, comerciantes y viajeros, camisetas de la selección, banderas y mensajes de aliento reflejan la expectativa de los panameños ante el histórico compromiso mundialista.

Los pronósticos no se hicieron esperar. Un aficionado, visiblemente emocionado, aseguró haber tenido un sueño que considera premonitorio sobre el resultado del partido.

“Anoche soñé que Panamá le metía 3 goles a Ghana”, expresó con entusiasmo.

Según relató, en su sueño los anotadores fueron José Fajardo, Erick Davis y “El Coco” Carrasquilla. Convencido de su pronóstico, añadió entre risas:

“Cuando yo sueño se cumple”.

La fiebre mundialista también alcanzó a visitantes extranjeros. Un ciudadano ecuatoriano que se encontraba en la terminal aprovechó para enviar buenas vibras a la selección panameña y pronosticó una victoria ajustada. Su apuesta: Panamá 2-1 Ghana.

Otros fanáticos consultados coincidieron en que el equipo dirigido por Thomas Christiansen tiene posibilidades reales de iniciar el torneo con un resultado positivo. Algunos se inclinaron por un 2-0 a favor de Panamá, mientras que varios apostaron por un 2-1.

La Terminal de Albrook, uno de los puntos de mayor tránsito del país, se convirtió así en un termómetro del entusiasmo nacional, donde la ilusión de avanzar en el Mundial 2026 une a viajeros de distintas provincias bajo un mismo sentimiento: apoyar a la selección y soñar con una victoria ante Ghana.

Información de Luis Mendoza

También le puede interesar: