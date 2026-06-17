Mundial 2026 Panamá - Ghana: Todo listo para el disfrutar del partido en el parque Urracá con el circuito TVMAX

La institución ha confirmado que el acceso a la zona abrirá al público a partir de las 2:00 p.m. Se recomienda a los asistentes llegar temprano para asegurar una buena ubicación dentro del recinto.

El parque Urracá, ubicado en el corregimiento de Bella Vista, se perfila como uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados al fútbol que deseen presenciar el histórico debut de la Selección Nacional de Panamá ante su similar de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa forma parte del circuito oficial de transmisiones de TVMAX y TVN, diseñado para congregar a los fanáticos en un ambiente festivo y seguro. El acceso a las instalaciones y la visualización del partido serán completamente gratuitos, debido a la gestión de la Alcaldía de Panamá y de las empresas privadas.

La institución ha confirmado que el acceso a la zona abrirá al público a partir de las 2:00 p.m. Se recomienda a los asistentes llegar temprano para asegurar una buena ubicación dentro del recinto.

Cabe destacar que el Gobierno Nacional decretó el cierre de las oficinas públicas a partir de las 2:00 p.m., con el propósito de facilitar la movilización de la ciudadanía hacia los distintos puntos de concentración y permitir que la población se sume al apoyo del equipo nacional.

Los preparativos en el parque Urracá incluyen la instalación de múltiples elementos para garantizar una experiencia de alta calidad:

Pantallas gigantes: Distribuidas de manera estratégica en todo el perímetro del parque para una visibilidad óptima desde cualquier ángulo.

Distribuidas de manera estratégica en todo el perímetro del parque para una visibilidad óptima desde cualquier ángulo. Zona interactiva ( Watch Party ): Diversas empresas del sector privado han instalado pabellones (stands) con dinámicas y actividades dirigidas a los aficionados.

Diversas empresas del sector privado han instalado pabellones (stands) con dinámicas y actividades dirigidas a los aficionados. Amenidades: El evento contará con música en vivo y dinámicas previas al inicio del encuentro.

El pitazo inicial del partido entre Panamá y Ghana está programado para las 6:00 p.m., momento en el que se espera la mayor afluencia de personas en el sitio, iniciando con la entonación del Himno Nacional.

No te pierdas la transmisión por las pantallas de TVMAX.

Sigue todos los detalles del primer gran encuentro de la Sele aquí:

Información de Joselyn Mosquera