Más de 86 mil vehículos retornan a Panamá; operativo de inversión de carriles termina sin incidentes

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito confirmó que el próximo operativo de inversión de carriles se realizará el domingo 8 de noviembre,

Más de 86 mil vehículos han regresado hacia la ciudad de Panamá durante los primeros días de las Fiestas Patrias, según informó la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, luego de finalizar este jueves 5 de noviembre el operativo de inversión de carriles en la carretera Panamericana.

La medida concluyó a las 6:00 p.m., sin accidentes que interrumpieran la circulación en los tramos habilitados para facilitar el retorno de los viajeros. El operativo se implementó en dos tramos de la carretera Panamericana, con el objetivo de agilizar el desplazamiento de los conductores que regresaban del interior del país.

El primer tramo comprendió desde San Carlos hasta Sajalices, mientras que el segundo se desarrolló desde Campana hasta El Nazareno, en La Chorrera.

Según el teniente José Sánchez, pese al elevado volumen de vehículos, las unidades de tránsito desplegadas a lo largo de la vía lograron mantener el flujo vehicular sin accidentes que afectaran directamente el desarrollo del operativo.

El balance de las autoridades también revela que se han aplicado más de 2 mil sanciones a conductores a nivel nacional durante el período reportado.

Entre las principales infracciones detectadas se encuentran el exceso de velocidad, desatender las señales de tránsito, conducir bajo los efectos del alcohol, no utilizar el cinturón de seguridad y manipular el teléfono celular mientras se conduce.

Ante el retorno de más viajeros durante las próximas horas, la Policía Nacional reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad y evitar conductas que puedan provocar accidentes, especialmente los riesgos de conducir durante la noche, horario que algunos viajeros prefieren para evitar la congestión vehicular.

Las autoridades recomendaron no utilizar el teléfono mientras se conduce y designar a una persona que no haya consumido alcohol para manejar, en caso de ingerir bebidas alcohólicas.

¿Cuándo será la próxima inversión de carriles?

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito confirmó que el próximo operativo de inversión de carriles se realizará el domingo 8 de noviembre, para facilitar el retorno de las personas que continúan disfrutando del asueto por Fiestas Patrias en el interior del país.

La medida se extenderá hasta las 6:00 p.m., según el cronograma anunciado por las autoridades.

Se espera que durante esa jornada aumente nuevamente el movimiento vehicular hacia la capital, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y mantenerse atentos a las indicaciones de las unidades de tránsito.