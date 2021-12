Los miembros del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) están a la espera de que se oficialice la derogación del Decreto Ejecutivo 141, que fue anunciada por el ministro Milciades Concepción al término de la segunda semana del mes de diciembre.

Lilian González, vocera del CIAM, dijo que de llegar a hacerse oficial esta derogación, sin duda es el resultado de la presión que ejercieron grupos ambientalistas, sociales, los miembros de las comunidades como Donoso y los medios de comunicación que fueron de gran ayuda para difundir la información.

Vea también: Alegan que decreto sobre uso de suelos permitiría la adjudicación de ríos y playas

“En cuanto se oficialice la derogación del decreto, la Corte Suprema de Justicia debe declarar la sustracción de materia y archivar el proceso. Después el gobierno debe cumplir el compromiso que adquirió en Donoso de llamar a un verdadero proceso de consulta. Esto debe ser una oportunidad para hacer las cosas bien”, manifestó González.

Resaltó que los cabildos deben realizarse con l os pobladores que son los principales beneficiarios de las decisiones que se tomen, pero no hubo explicación coherente de por qué se quería aplicar esta figura porque no fue consultada con nadie, por lo que esperan que se haga la consulta y que no haya una regresión ambiental.

La ambientalista destacó que una de las grandes fallas del decreto es que falta un catastro riguroso de quienes vivían en las áreas protegidas antes de que fueran declaradas como tal, por lo que se requiere una investigación rigurosa, debido a que no se debe permitir ocupación posterior a la declaratoria.

González indicó que en caso de que se otorguen títulos de propiedad o la figura que se establezca el gobierno debe interponer cuáles son las cosas que pueden o no hacer un área protegida, además, deberían pensar en proteger a los campesinos contra el acaparamiento de tierras, y evitar el retroceso ambiental.