De exabrupto e ilegal califican la renegociación de un nuevo contrato con Minera Panamá, en el sentido de que no existe contrato porque el actual fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Lilian González, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), indicó que lo que hizo el gobierno fue renegociar sobre un contrato que no existe, por lo que hace tiempo se debieron detener las operaciones de Minera Panamá.

“Este a cto no tiene lugar, legalmente no existe ese contrato y no puede por lo tanto repetirse el mismo proceso que es lo que han venido a hacer, las mismas razones que dieron lugar a la inconstitucionalidad son las que están siguiendo en este mismo proceso”, manifestó.

Uno de los elementos de la CSJ para declarar inconstitucional el contrato es que no se cumplió con el proceso establecido para este tipo de concesiones que es una licitación pública y para las organizaciones ambientales no tiene lugar llamar a concesiones mineras en un país donde no ha habido una discusión sobre si es viable o no la actividad, sostuvo González.

Indicó que la trayectoria que tiene la minería en Panamá es de una "burla y pisoteo constante de la ley", señalando que las discusiones laborales y ambientales solo ocuparon una semana, mientras que se concentraron en lo económico, lo que demuestra la importancia que tiene lo ambiental para el gobierno y la empresa.

En cuanto a la actuación que tendrá la Asamblea Nacional en este tema, González dijo que deben ser firme, pensar políticamente y rechazar el contrato porque está plagado de ilegalidades e irregularidades y no tendrá éxito jurídico.

“Este acuerdo es ilegal, es ilegitimo, la empresa tiene una trayectoria de impunidad, hay un desacato por parte del Ejecutivo. Para nosotros es inaceptable estas negociaciones, además, el gobierno ha señalado que va a resolver esto con una consulta pública, eso no puede tapar el hecho de que es inconstitucional. Pero además es ilegítima, esta consulta la están planteando después que se ha negociado todo”, expresó.

Manifestó que las consultas públicas del gobierno se hacen a través de software donde las personas entran y opinan, pero la minería es un tema muy grave que debe ser discutido a nivel nacional con base en si es viable o no.