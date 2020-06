Cambios en el Ejecutivo deben garantizar transparencia y certeza del castigo, según Carlos Barsallo

Además de poder investigar, los funcionarios que estén involucrados, deben ser separados de sus cargos mientras dure el proceso para que se puedan lograr avances, agregó Barsallo.

Cabe resaltar que el presidente Cortizo Cohen ha dicho que en los cambios que se harán, ni José Gabriel Carrizo, ni Rafael Sabonge, ministros de la Presidencia y Obras Públicas, respectivamente, serían remplazados, a pesar de que han sido dos de las instituciones más cuestionadas durante la pandemia por procesos de compras y la construcción del hospital modular de Albrook.

La tendencia, de acuerdo con Barsallo, debió ser distinta, ante hechos notorios y públicos, donde hay dudas razonables en cuanto a la transparencia de algunas contrataciones y para que una investigación de haga de manera correcta, los funcionarios deben estar separados de los cargos.

Resalta que lo que se está viendo en medio de la pandemia generada por la COVID-19 no es nuevo, ya que los cuestionamientos por temas de transparencia siempre han existido, lo que pasa es que ahora hay más personas que están haciendo el rol fiscalizador lo cual es “ muy positivo” y ante un escenario futuro desconocido no se puede seguir con el lujo de permitir investigaciones lentas, inconcluyentes y “ que dejan una certeza de no castigo”.

“Lo que se pide es que se investigue, se determiné quién tiene responsabilidad y haya un castigo”, expresó Barsallo.

Sin embargo, en medio de toda la situación, según Barsallo, el presidente Laurentino Cortizo Cohen tiene oportunidades de actuar y no dejar las cosas solo en “ amagues”, ya que si dejan que todo pase, la frustración de la población se va a ir acumulando y puede explotar.