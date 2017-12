Ciudadanos se organizan para alzar su voz contra la corrupción

Davis, explicó que en redes sociales siempre se habla de corrupción y la realidad es que no pasa nada, por lo que esto los motivó a que las personas levanten su voz de protesta a través de una manifestación en la Cinta Costera para decir "ya basta".

El Cascaroso aseguró que esta convocatoria no tiene nada que ver con aspiraciones políticas. "No me pienso lanzar a ningún cargo de elección popular. Cuando estaba más niño sí lo pensé, pero tengo mi empresa y no tengo ese interés. Esto es para inspirar que gente nueva se lance”, aseveró.

Davis denunció que ha sido objeto de críticas e incluso cuestionamientos, donde lo han tratado de “desacreditar”.

“Cuando no tienen con qué atacarte, buscan cualquier cosa. Hay gente que dice que [Ricardo] Martinelli ganó por mí y no es así. Cuando no tienen argumentos, buscan cualquier cosa. (…) He recibido muchos ataques, dicen que no les pagaba a mis empleados, que le robé el programa a un amigo y actualmente trabajo con él”, relató.

Finalmente, Davis aseguró que no tiene agendas y la gente lo sabe, que paga impuesto igual que las demás personas y que lo que los motiva a realizar esta manifestación es porque están cansados del populismo.

“Este 9 de enero tendremos la manifestación en la Cinta Costera, y todos deben ir para decir basta de corrupción”, puntualizó.