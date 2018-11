Contralor está ‘sorprendido’ con fallo a favor del exministro Ferrufino

“Sin duda me sorprende el fallo, que no quepa la menor duda que en la Contraloría no ha habido ningún informe de auditoría que yo haya firmado, en el cual yo no me sienta cómodo. El profesionalismo de los auditores de la Contraloría se ha demostrado y se han ganado el respeto de la ciudadanía”, expresó Humbert.

El contralor destacó que se han entregado más de 500 auditorías en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte de los procesos que se llevan adelante.

“Me entristece un poco como panameño ver, cuán difícil se está haciendo que se logre justicia, pero que no les quepa la menor duda que firmaría nuevamente el mismo informe presentado por los auditores del departamento de investigaciones y auditorías forenses”, recalcó.

El juez Leslie Loiza decidió que el caso a Ferrufino es nulo por violación al debido proceso, porque no está probado el hecho punible al ser ineficaz la auditoría de la Contraloría General de la República, que concluyó que hubo un peculado de $10.1 millones en el alquiler de helicópteros.

El fallo, al que TVN Noticias tuvo acceso, fue dictado el jueves 8 de noviembre, y resuelve un incidente de nulidad presentado por el abogado Franklin Amaya, defensor legal de Ferrufino.

Según el juez Loaiza, los pilotos de la empresa Heliflight Panamá S.A., ratificaron que sí realizaron vuelos a áreas de difícil acceso con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para pagar el programa Red de Oportunidades entre 2011 a 2014.

De igual forma, el juez tomó en cuenta una nota del 22 de julio de 2015, suscrita por Roberto Katz, director encargado de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), que informó que el sistema de Radar y el sistema de Manejo de Mensajería de los Servicios ATS, fueron cambiados en el 2013, y aun cuando mantenía parte de la información de los vuelos de ese año, les hacía falta los años anteriores.

Ese mismo funcionario de la AAC explicó que en áreas de difícil acceso no cuentan con cobertura de comunicación, porque Panamá no está cubierto al 100% de antenas para cubrir la comunicación.

Otro de los argumentos para anular la investigación a Ferrufino es que el director de Finanzas de la AAC, René Augusto González, manifestó que las tarifas de las empresas son transacciones privadas que se encuentran a libre oferta y demanda.