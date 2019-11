Cortizo asegura que designación de magistrados 'enviará un mensaje contundente'

Las palabras del mandatario se dieron durante el acto de inauguración de la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

" De la lista que me envió la Comisión del Pacto por la Justicia, la mayoría de los designados nunca he conversado con ellos. A quienes he designado solo les voy a pedir un favor, hagan las cosas bien, nadie está por encima de los intereses del país", Laurentino Cortizo.

El mandatario recibió en octubre pasado, un informe de los recomendados por el Pacto de Estado por la Justicia para escoger a los designados como magistrados de la CSJ, luego de un análisis de sus hojas de vida y un proceso de entrevistas.

Varios sectores del país han reiterado, que el presidente tiene la enorme tarea de designar a estos magistrados y suplentes, en medio de la crisis que vive el Órgano Judicial, por lo que esperan que la decisión que tome Cortizo se apegue al bien del país.

Recientemente anunció por tercera vez una nueva fecha para hacer el llamado a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional, para incluir la escogencia de los magistrados de la CSJ y suplentes, a partir del 25 de noviembre.

Espera que se extiendan las sesiones hasta el 19 de diciembre para elegir además, al procurador o procuradora general de la Nación.