Diputado Aparicio e Hipódromo Presidente Remón son vinculados con escándalo de planillas

Se trata de un presunto mal manejo de más de 100 mil dólares que mediante contratos eran otorgados a exjinetes y mozos de corral a quienes se les entregaba una ínfima cantidad por prestar sus nombres. Así lo reveló el diario La Prensa.

La ley del silencio impera entre los empleados de los establos del hipódromo.

Uno de los involucrados, que prefirió el anonimato, reveló a TVN Noticias que por cambiar un cheque de la planilla 172 le pagaban entre 200 y 250 dólares. El resto del dinero debía entregarlo al diputado Aparicio. La mayoría de los contratos eran de 11 mil a 11 mil 800 dólares.

El exlegislador Bernabé Pérez, presidente de la Asociación de Dueños de Caballos, es señalado de ser supuestamente el enlace entre Aparicio y los exjinetes y cuidadores. Pérez niega estar vinculado al cambio de cheques, aunque debido a su experiencia como funcionario dijo saber cómo se hacían los contratos.

“Yo no sé de ningún cambio de cheque, ni de ninguna devolución de dinero. Yo no ando con dinero de nadie y yo no voy al banco”, afirmó Pérez. “Los contratos se hacían por tarea. Hacías un informe por tarea y te pagaban el cheque”, relató.

Asegura que lo han involucrado por su lucha frontal contra el dopaje de caballos.

“Eso daña al apostador. El apostador emigra porque se gana con trampa”, advirtió.

Los contratos a los cuidadores de caballos se dieron en los años 2011-2012, cuando Aparicio fue presidente de la Asamblea. El vínculo de Aparicio con las personas contratadas surge por ser dueño de caballos.

“A los actores de justicia, que llamen a estos señores a los estrados. No podemos permitir que nos estén robando en la cara. Son ladrones que usan nuestro dinero para comprar a proselitistas políticos”, denunció Gabriel Tribaldos, de Movimiento Independiente (Movin).

“Es una vergüenza que esto se esté dando en Panamá. Insistimos en la importancia que se permita a la Contraloría continuar con las auditorías”, destacó Jorge De la Guardia, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Ante estos señalamientos, TVN Noticias consultó al diputado Aparicio, pero no hizo comentarios sobre el particular.