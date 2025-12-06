Clima en Panamá: Cielos nublados parciales y altas temperaturas podrían registrarse este sábado

La entidad indicó que, para la mañana, en la vertiente Caribe se anticipa un cielo parcial a mayormente nublado, con lluvias dispersas en horas de la tarde en sectores como el norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y el este de Guna Yala.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una jornada con cielo parcialmente nublado a despejado se proyecta para este sábado 6 de diciembre, según el boletín emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

La entidad indicó que, para la mañana, en la vertiente Caribe se anticipa un cielo parcial a mayormente nublado, con lluvias dispersas en horas de la tarde en sectores como el norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y el este de Guna Yala. El resto de la región mantendrá condiciones variables entre parcialmente y mayormente nublado, mientras que para la noche se prevé menor nubosidad en la mayor parte del área.

Por otra parte, desde el mediodía, la vertiente del Pacífico presentará nublados con lloviznas o chaparrones en zonas como las Tierras Altas de Chiriquí, la Cordillera de Coclé y la comarca Emberá-Wounaan (Sambú, Darién).

Te podría interesar: Inauguran nuevo Centro de Salud Carlos Ugalde en Guararé; funcionamiento iniciará el 9 de diciembre

En el resto de la región se prevé un cielo parcialmente nublado a despejado. Para la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, con excepción del Golfo de Panamá, donde no se descartan lluvias aisladas.

Con respecto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 27°C y 34°C. En cuanto al viento, se prevén corrientes del norte y noreste con velocidades de 10 a 25 km/h, sin descartar ráfagas ocasionales.

De igual forma, señalaron que las condiciones marítimas en ambas vertientes —Caribe y Pacífico— se mantendrán estables, con oleajes moderados que no superarán los 1.20 metros. El intervalo entre olas continuará dentro de los rangos habituales, sin variaciones significativas.

Por otra parte, los niveles de radiación ultravioleta estarán entre altos y muy elevados, con valores aproximados de 6 a 11+. Estas condiciones podrían provocar enrojecimiento de la piel en periodos de entre 10 y 30 minutos, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.

Autoridades reiteran la importancia de seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para evitar incidentes asociados a la exposición solar y condiciones del tiempo.