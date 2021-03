Expectativa por resultados de investigaciones de la vacuna de AstraZeneca

Varios países europeos han frenado la vacunación con el medicamento de la casa farmacéutica AstraZeneca, debido a que supuestamente causa coágulos de sangre. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se siga utilizando mientras se realizan las investigaciones. Panamá podría recibir los primeros lotes de esta vacuna en mayo.

Ante los datos surgidos en Europa, el doctor Eduardo Ortega, director de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (Senacyt), manifestó que hay que esperar los resultados de las investigaciones que se están realizando en cuanto a la alteración de la coagulación sanguínea relacionada a la aplicación de la vacuna.

Explicó que hay un lote de aproximadamente un millón de dosis de la vacuna que se distribuyó en 17 países de Europa.

Cuando esto ocurre las dosis tienen que ser retiradas de todos los países y en consecuencia los países inician investigaciones locales. Estas se escalan a la Agencia Europea de Medicamentos que lidera la investigación de la Unión Europea y se comunica a la OMS que lanza su propia investigación con su grupo de expertos.

Ortega señaló que se espera que para este viernes estén los resultados de la investigación, aunque resaltó que esta incidencia no se presentó durante los estudios clínicos realizados en más de 60 mil personas. Actualmente, el evento se ha observado en 37 personas de 17 millones que han utilizado esta vacuna.

“Algo que asegura que probablemente no está asociado en la vacuna es que los eventos son más raros que lo que se observa en la población general, pero hay que esperar a que culminen los estudios”, señaló Ortega.

El especialista dijo que se han observado dos eventos, 15 son de trombosis venosa que pudieran ocasionar un trombo embolismo pulmonar y 22 de embolia pulmonar.

Ortega adelantó que, por la vía multilateral, Panamá debe recibir el primer lote de vacunas de AstraZeneca dentro de una o dos semanas, mientras que por la vía unilateral su entrega se atrasó hasta mayo.

Por la vía multilateral, a través del COVAX, el país podría recibir dosis de Moderna, Novavax, o Pfizer, pero además se han sostenido reuniones con Johnson & Johnson, CureVac, Sputnik V y se está observando lo que pasa con Novavax que podría ser aprobada primero en Europa que en Estados Unidos.

“Si resulta que hay una relación causa efecto, en una o dos semanas no se podrán resolver, pero las que teníamos negociadas con Pfizer que no se tenían respuestas comenzarán a llegar el próximo mes”, aclaró Ortega.

El director de la Senacyt manifestó que en el circuito 8-6 se vacunó al 86% de las personas que debían vacunarse, mientras que en el 8-8 solo un 71%, por lo que se está por intensificar la campaña para crear confianza en las vacunas, aunque el tema de AstraZeneca no ayuda porque la duda en una vacuna afecta a todas.

A pesar de los datos en los circuitos 8-6 y 8-8, Panamá ha colocado el 93 % de las dosis que han llegado al país, indicando que la pausa que se está realizando en el proceso es porque hay que aplicar la segunda dosis y eso impone presión en el sistema.

“Lo positivo es que no vamos a dejar de poner la segunda dosis, lo que no es positivo es que no podremos ir a la velocidad de la primera dosis que quisiéramos poner y por eso hemos hablado de que necesitamos un intervalo de 3 a 6 semanas para tener ese juego de cintura que nos permita poner muchas primeras dosis para entonces poner la segunda dosis”, indicó.

En cuanto a la vacuana Sputnik V se está a la espera de que se aproximen por la OMS o la Agencia Europea de Medicamento para que tengan lo que definimos como una aprobación de una autoridad regulatoria estricta a nivel mundial para no tener problemas con su aplicación.