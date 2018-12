Extraña enfermedad pone en peligro a Yorlenis, que necesita operación en EEUU

El tumor está presionando sus órganos internos y le ha desviado la columna vertebral hasta el punto que pronto dejara de caminar si no es operada. La Neurofibromatosis tipo 1 le cambió la vida y su imagen.

Ella tiene dos deseos para Navidad, uno de ellos pocos niños lo pedirían.

"Seguir viviendo con mi familia y conseguir la platita para hacerme mi operación y la otra es tener regalos", dijo a TVN Noticias.

Su abuela sufre de cáncer, cada semana recibe quimioterapia y teme no estar para Yorlenis el tiempo que la necesite. Su mayor sueño es verla operada.

"Ella se pone con dolores. Eso me preocupa, me asusta, de todo. No sabe la vida que llevamos solo en ver que ella necesita la operación y ella nos pide que quiere vivir, quiere estar con nosotros", expresó la abuela de Yorlenis, Adelaida Reyes.

Los padres de Yorlenis Aldeano aparentan estar fuertes para darle ánimos, pero la realidad es otra. El dolor los está acabando, al ver que la salud de su hija se va deteriorando poco a poco.

"Las personas me ven de pronto y dirán no está llorando, pero eso está por dentro porque soy mamá y eso duele. Un hijo en una situación dura, duele. Si muchas madres nos preocupamos de una fiebre y un resfriado, una situación como la que tiene mi hija es totalmente desesperante", manifestó Yani Aizprua, madre de la niña, a TVN Noticias.

Yorlenis tiene que ser operada en Cincinnati, Estados Unidos y ese regalo de vida está en tus manos.

Las personas interesadas en donar podrán hacerlo a la cuenta corriente 03-73-01-119519-8 de Banco General, a nombre de Ayoudas Panamá.

Deberá enviar un correo electrónico a la dirección donacionesayoudas@gmail.com con el comprobante de donación, en el detalle "Yorlenis".