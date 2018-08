Magistrado De León responde a las declaraciones de procuradora Porcell

En entrevista exclusiva con TVN Noticias, el magistrado De León dio algunas consideraciones relacionadas a las declaraciones de la procuradora Porcell, la cuales catálogo como de “falta de prudencia”.

“Estoy sorprendido, no sé con qué motivaciones se dieron estas declaraciones”, indicó el Magistrado. “Analicé cada cosa, quede sorprendido, por el grado de amistad y por los días que había pasado. Me pareció un poco extraño”.

Todo empieza con una reunión entre la procuradora Porcell y el magistrado De León en la sede del Ministerio Público el lunes 30 de julio de 2018, donde “me grabaron”, “me grabaron” fue la frase que más repetía el magistrado presidente de la CSJ en su coloquio con la jefa de la Procuraduría de la Nación.

Porcell aseguró que le pidió a De León que si tenía pruebas de una grabación ilegal que pusiera una denuncia ante las autoridades correspondientes, pero el mismo aseguró que se trata de un expediente de los cinco mil pinchados y que un amigo le había mostrado.

“A mí no me consta grabación, no existe grabación; ni presión ni extorsión ni coacción”, aseguró De León.

“Estoy sorprendido, no sé qué la motivó (a Porcell), no tuvo la prudencia adecuada. Una declaración de esta naturaleza es muy delicada en la situación no sólo de un caso particular, sino de todo un componente de la administración de justicia”, manifestó el Magistrado Presidente encargado.

De León no quiso entrar en detalles de la conversación, pero dejó claro que es la palabra de uno contra otro.

Porcell también señaló que De León le indicó que el magistrado José Ayú Prado lo utiliza, este respondió "los magistrados nos usamos en el buen sentido ético".

Duro golpe

El magistrado aseguró que por la amistad profesional con Porcell, le pidió una “reunión informal”, debido a que se conocen de hace muchos años.

“Fui con el fin de establecer lazos entre Ministerio Público y Órgano Judicial, para poner en conocimiento de debilidades del sistema”, expresó De León, quien agregó que en el encuentro salieron “varios elementos que no voy a revelar por respeto a la intimidad, no voy a divulgar lo que hablamos”.

“Hice un comunicado de cuatro puntos con mucho cuidado y sutileza. Fue para no echarle gasolina a un tema tan delicado, cuando una alta autoridad del estado, como es la procuradora, emite un comunicado de esa naturaleza hay que medir las consecuencias”, aseguró De León.

El magistrado aseguró que no busca tapar que existe una crisis en la administración de justicia, por lo que una declaraciones como las emitidas por Porcell golpean al “país, a la institucionalidad y al poder judicial”.

De León asegura que presentar un recurso “es revolver más la olla, echarle gasolina. Cuando me llamen al foro correspondiente, diré lo mismo, no me consta grabación, ni hay extorsión, ni hay presión”.

El magistrado aseguró que no han vuelto a hablar con Porcell porque “estoy sentido, no fue ético”.

De León dice que lo ocurrido da que pensar “que hay agendas ocultas para atacar la institución y el poder judicial, lo que no es la primera vez”.

“Lo que sí es peligroso, es donde uno abre una ventanita, un espacio, lo utilizan tal vez con interés mezquino, intereses no de buena fe, para atacar al poder judicial”, dijo el magistrado, quien dijo que hasta se sometería a un detector de mentira.

De León aseguró que si tiene un futuro encuentro con la procuradora “la veré y la saludaré como Kenia, no soy una persona que tiene maldad en su corazón”.