Esperan que Procuraduría solicite cooperación internacional en caso de hermanos Martinelli en EEUU

Sobre el proceso judicial que se lleva en Panamá contra los hermanos Martinelli Linares por el caso Odebrecht, el diputado independiente Juan Diego Vásquez señaló que la confesión no significa ignorar el resto del proceso, o sea, que la fiscalía tiene la obligación de investigar objetivamente todos los elementos, convenientes y no convenientes.

Sin embargo, haber aceptado en otro país la culpabilidad debe servir al menos para que la Procuraduría General de la Nación envíe oficios de cooperación internacional. Vásquez recordó que en la administración de la Procuraduría fue criticada por la falta de cooperación internacional lo que impidió que aquí y en otros países se garantizara la justicia y la investigación objetiva tanto en Odebrecht como en otros casos de corrupción.

“Yo esperaría que el Procurador tome estas declaraciones, hable con sus colegas fiscales en Nueva York y en otras partes del mundo y consiga toda la información necesaria para asegurar que el caso termine con la condena de aquellos que son responsables”, expresó.

Vásquez continuó diciendo que ese discurso de que ellos estaban lavando activos recibidos por coimas recibidas por un alto funcionario del Gobierno 2009-2014 familiar de ellos, nos debe quitar a toda la duda de quién estaba dirigiendo esa organización y debemos entonces buscar sobre todo las cabezas, que esos peces gordos paguen la condena por estos delitos.

Extinción de dominio

Vásquez aseguró que, luego de visitar Colombia para conocer la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, una de las cosas que más le llamó la atención son los ajustes que han tenido que realizar a pesar de que ya tiene 30 años de regir en el país vecino, cosas que Panamá debe tener en cuenta si se llegase a aplicar.

Consideró como enriquecedora la visita, porque permitió conocer todas las partes del proceso al momento de la aplicación de la legislación, resaltando que esta figura se consagró producto de lo que ocurría con Pablo Escobar y los carteles de droga, cuando la sociedad colombiana dijo: "hay que buscar una solución", resultando la extinción de dominio como solución.

“Tenemos que aceptar que, aunque hay todavía un problema sin duda en ese y otros países, ellos han mejorado mucho en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y otros crímenes organizados internacionales. Yo creo que solo hay que tomar la experiencia, tomar lo bueno y desechar lo malo”, enfatizó Vásquez.

Destacó que en la propuesta de ley en Panamá se habla de delitos, pero una de las recomendaciones hechas por los colombianos es que para arrancar la ejecución de la ley es determinar la lista de delitos, para no acumular jurisdicción y poder determinar los puntos de lo que se llama programa piloto, donde hay mayor incidencia de casos criminales donde el dinero es un factor importante.

Sin embargo, para el diputado es necesario tener cuidado con la escogencia de los delitos porque no se puede decir que el dinero a raíz del narcotráfico es ilegal y el procedente de violaciones y explotación sexual no, recordando que el crimen organizado transnacional no trabaja en un solo tipo de delito, sino que es una cadena que abarca varios.

Sobre cómo se aplicaría esta figura en la operación "Fisher", Vásquez dijo que en este caso la operación terminó por empezar un proceso penal que es determinar la responsabilidad penal de un grupo de personas a un determinado delito y la extinción de dominio no persigue eso.

Explicó que, por lo tanto, todos los bienes incautados en la operación "Fisher" quedarán suspendidos en el tiempo hasta que se declare la culpabilidad de la persona que se determine como la propietaria del bien, mientras que en la extinción de dominio no se tiene que esperar que se determine una responsabilidad penal de una persona, sino determinar que el bien fue adquirido de forma legal.

El diputado argumentó que la decisión de discutir esta ley no responde a intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos, ni de Colombia y no les hará el juego, porque él es un diputado panameño y está en la Asamblea para discutir lo mejor que crea para el país.

“Yo estoy como diputado consciente de que hay un problema que el crimen organizado y no se han usado debidamente las herramientas para debilitar financieramente estas organizaciones y que se ha planteado por el Ministerio de Seguridad una alternativa que viene no solamente empujado por la Embajada de Estados Unidos, también en el Parlatino existe una Ley de Extinción de Dominio como se ha aplicado en muchos países de la región, por lo que no podemos llamarlo un invento de los norteamericanos”, argumentó.

No obstante, manifestó que, si esta no es la alternativa, entonces hay que buscar otra, pero lo lamentable sería que no se entre en el debate y que, si se discute no decidir nada, o sea, si se decide que no es la Ley que necesita Panamá bien, pero que se planteen otras iniciativas para debilitar financieramente a las organizaciones.

Leyes anticorrupción

El diputado independiente aseguró que tanto el proyecto que modifica el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional y de Conflicto de Intereses están para segundo debate, pero se está buscando la forma para que todos entiendan que hay que combatir la corrupción, porque no hay un país tan desigual con una corrupción tan campante e impune como la que hay en Panamá.

Indicó que por lo caldeado que estuvo el debate de las reformas electorales, tal vez no se pudo entrar a discutir estos proyectos, pero es necesario avanzar en la discusión de estos proyectos, porque con corrupción no se podrá avanzar nunca.

Falta de Austeridad en la Asamblea

El diputado volvió a criticar la forma en que la Asamblea mal gasta los dineros públicos en malas inversiones que deben ser investigadas por la Asamblea Nacional y las instituciones competentes. Señaló que un dólar mal invertido es una escuela que no se hace, un puente o una acera que representa una vida humana.

Destacó que el presupuesto de los últimos años no se compadecen con la realidad socioeconómica del país y la bancada independiente seguirá rechazando estos presupuestos que "no son construidos para resolver los problemas del país, sino que pareciera que para hacer contratitos en diferentes entidades públicas para enriquecer funcionarios de diferentes jerarquías, todos por supuesto relacionados al PRD", sostuvo Vásquez.