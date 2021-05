Consideran que 'hay un esquema de corrupción desde la cabeza' en la Lotería Nacional de Beneficencia

El escándalo que se da en la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) es lamentable, ya que es una institución que está ligada al pueblo panameño desde el inicio de la república. Así lo considera la exdiputada independiente Ana Matilde Gómez.

Asegura que se le está cobrando un impuesto muy alto al panameño humilde para sostener una corrupción que es evidente.

Vea también: Revuelo por primeras dosis de la vacuna anticovid a funcionarios de la Asamblea Nacional

“ Es evidente que hay un esquema de corrupción montado que viene desde la cabeza política. Desde el momento en que se distribuyen política y clientelarmente las instituciones que ganan los gobiernos, con los aliados que te ayudan a llegar al ejercicio del poder”, sostuvo la exdiputada.

El llamado es pasar transversalmente por toda la institución y que el Ministerio Público no suelte a la LNB, ya que una cosa son las sanciones administrativas y disciplinarias que se pueden colocar por parte de la Junta Directiva, que además deben pedir la remoción de la directora para que se pueda hacer la investigación.

Algo está pasando en la lotería y no debemos mirar para otro lado porque involucra a todos los niveles sociales de la población panameña”. Ana Matilde Gómez.

Afirmó que la digitalización es importante y las libretas son para personas con cierto perfil socioeconómico y se debe publicar el listado de quiénes son los que tienen las libretas de la LNB.

Vacunación en la Asamblea

El proceso de vacunación que se realizó el pasado viernes 21 de mayo en la Asamblea Nacional (AN) sin que se pudiera dar cobertura por parte de la prensa, genera incomodidad en el resto de la población que ha estado esperando recibir la vacuna de acuerdo al proceso establecido, dijo la exdiputada.

Vea también: Sucre asegura que vacunación en la Asamblea fue autorizada por Panavac-19, y que están dentro de grupos prioritarios

Manifestó que es necesario que ese tipo de cosas se publiquen porque en la medida en la que los ciudadanos se informen, no se impacientan y agrega que es lamentable porque la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) ha hecho un gran trabajo con la programación del proceso de vacunación.

Dijo que Panamá ha demostrado que tiene la capacidad de digitalizar todos los procesos e ir rompiendo con la corrupción en el país.

Si el proceso de vacunación en la AN hubiese estado publicado a nadie le hubiera molestado porque se entiende que todos se quieren vacunar.

Dijo que Panavac-19 está liderado por el presidente de la República Laurentino Cortizo y una serie de funcionarios de alto nivel por lo que cuestiona dónde se toman las decisiones que rompen con la programación del proceso de vacunación.

Vea también: Ministerio Público realiza diligencia en el Departamento de Informática de la Lotería

Gómez resaltó que lo declarado por el diputado Víctor Castillo (PRD), quien dijo que “ ellos llamaron y pidieron las vacunas” no hace sentido con la programación que se tiene desde el inicio del proceso y que está publicada, ya que si todas las organizaciones del país se ponen a llamar y a pedir, entonces se cae el sistema y el programa.

Afirmó que se trata de un poder del Estado lo que da pie para preguntar si todas las organizaciones pueden llamar para pedir que se altere la programación que está publicada. Otra de las preguntas que surge tiene que ver con el listado para verificar que ninguno de los que recibió vacuna en la AN de forma extraordinaria, es una persona que no está en los grupos de riesgo.

Remoción del director de la PN

En referencia al anuncio de la remoción del director de la Policía Nacional (PN), Grabriel Medina, por el video de apoyo a la Policía de Colombia, la exdiputada sostuvo que lo que ocurre en el país suramericano es un tema político, por lo tanto, la policía panameña no tiene nada que hacer allí.

Es evidente que el video es una manifestación que está prohibida desde la Constitución. Aunque se tomó una medida, que es dolorosa, pero necesaria, se debe determinar si fue el director Gabriel Medina el responsable.

A Gómez le cuesta pensar que, a pesar del conocimiento de la norma, que debe tener Medina se haya aprobado la divulgación del video. Si no lo aprobó, igualmente debía pagar él por cuestiones de jerarquía. Además, si no fue él quien autorizó la publicación, es responsable por no haber podido evitar que circulara.