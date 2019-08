Movimiento seguirá vigilante para luchar contra el clientelismo político

Luego que los alcaldes y representantes aprovecharan una reunión sobre el tema de la descentralización, para solicitar dinero al presidente Laurentino Cortizo, no para obras, sino para fiestas de fin de año, movimientos y organizaciones están en alerta para evitar el clientelismo político.

Hermel Rodríguez, del Movimiento Limpiemos Panamá, dijo en Noticias AM, que “ el clientelismo parece algo de no acabar en nuestro país y que los mensajes que mandó la ciudadanía el 5 de mayo parecen no calar en las autoridades electas”.

“ Definitivamente que pedir en medio de una campaña casi generalizada que hay y de una alerta de que las finanzas públicas no están saludables como quisiéramos, pedir dinero para fiestas cuando hay recortes en todos los aspectos, incluso en la educación, contradice totalmente el mensaje que ha querido enviar el presidente Cortizo de austeridad con eficiencia y de hacer más con menos”, aseveró.

La solicitud para realizar fiestas de día de las Madres, Navidad y Año Nuevo fue de 20 mil para los alcaldes y 10 mil para los representantes de corregimiento.

El presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, Julio Vivies, le pidió a Cortizo que les diera el dinero para darles el homenaje a las madres y para que los niños tuviesen algo que comer en Navidad.

Rodríguez dijo que esta situación es decepcionante para la población.

Indicó que hay un desenfoque y preocupa cuando se le entrega recursos de la descentralización y las prioridades de las autoridades sean las celebraciones de fin de año.

Agregó que estarán vigilantes para evitar que hagan política del dinero de todos los panameños.