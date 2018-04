Retienen camisetas falsificadas de 'La Sele' a pasajeros en Guabalá

Según la nota de prensa, este hecho se dio cerca de las 9:00 de la noche del domingo 22 de abril, cuando los inspectores aduaneros ubicados en el puesto control aduanero de Guabalá en la carretera Panamericana, le hicieron una inspección rutinaria a un bus de 60 pasajeros procedente de Nicaragua, en donde lograron, para su sorpresa, detectar una gran variedad de mercancías de afamadas marcas que tenían todas las características de ser piezas de vestir falsificadas, por lo que decidieron retenerlas para investigación, involucrando a unos 23 pasajeros propietarias de dichas mercancías.

Después de un rápido inventario, los inspectores aduaneros pudieron retener 439 zapatillas falsificadas (Nike, Adidas, Tommy Hilfiger y Lacoste), 156 chancletas (Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Under Armour y New Balance), 311 sandalias (Tommy Hilfiger), 203 camisetas de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá (New Balance), 16 suéteres variados (Nike, Adidas y Tommy Hilfiger), 9 carteras (Mk y Tommy Hilfiger), 3 gorras (Tommy Hilfiger), 27 bóxers (Louis Votton) y 10 juegos deportivos (Under Armour).

Se informó que toda la mercancía retenida quedó a órdenes del Departamento de Propiedad Intelectual para los trámites correspondientes.