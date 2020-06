Los retos del nuevo secretario de Comunicación de Laurentino Cortizo

Relacionados Cortizo designa a Fernán Molinos como nuevo Secretario de Comunicación del Estado

A pocos días de completarse el primer año de gobierno del presidente Laurentino Cortizo, se anunció el cambio de Secretario de Comunicación. Oscar Ramos, quien estuvo al frente de ese despacho en momentos de varios escándalos que golpearon al gobierno, como compras escandalosas del Ministerio de la Presidencia, antes y ahora en plena crisis del coronavirus, fue reemplazado desde el viernes por Fernán Molinos, periodista con experiencia en importantes cargos de comunicación a nivel público y privado.

“Vamos a ver si Fernán Molinos, con el profesionalismo que le caracteriza, puede adoptar un equipo que le ayuda al gobierno a comunicar por las redes sociales por un lado y comunicar con los medios de comunicación social, que era lo que no había hasta ahora. Objetivamente, no lo había, y creo que él tiene la experiencia y los vínculos en los medios para establecer esos canales de comunicación. ¿De quién es la culpa? La culpa no es de la persona que sale, el secretario de Prensa de la Presidencia de la República no hace más ni hace menos que lo que el presidente de la República le autoriza a hacer”, expresó Edwin Cabrera, analista político.

Fernán Molinos llega justo cuando civiles y hasta empresarios, cuestionan fuertemente fallas en materia de comunicación institucional, que no es oportuna y anuncios sobre decisiones, muchas veces contradictorios.

“En este momento, el cambio del jefe de Comunicaciones del gobierno tiene que ver con que la pandemia ha cambiado completamente los planes no solamente del gobierno panameño, sino de los gobiernos de todo el mundo. Por lo tanto, se necesita un cambio de personal o tradición que vaya más acorde a cuáles son los nuevos objetivos del gobierno panameño, tomando en cuenta que según se ha dicho en la opinión pública, da la impresión que las comunicaciones durante la gestión de la pandemia no han sido las más adecuadas”, indicó Harry Brown, politólogo de CIEPS.

Fernán Molinos se ha desempeñado como: