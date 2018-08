Servicio de Hematología de la CSS suspende quimioterapias por falta de insumos

Los médicos del servicio de Hematología del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS) notificaron a la dirección médica de este hospital que desde el pasado 10 de agosto no administrarían las quimioterapias de alta intensidad a pacientes con leucemias, linfomas y mieloma múltiple.

También se suspenderá el programa de trasplante de médula ósea.

Circula en redes sociales una carta del jefe de servicio de Hematología y Banco de Sangre indicando que la situación de desabastecimiento se ha vuelto crítica. Reportan la falta de anti infecciosos y que no hay suministros en el banco de sangre para pruebas infecciosas como la de hepatitis.

La presidenta de la Asociación de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas, Faustina Díaz, dice que unos 800 pacientes se verán afectados.

“Definitivamente los pacientes están en peligro que su enfermedad regrese y les cause la muerte. Cuando un tratamiento se suspende, la enfermedad regresa con más fuerza. La preocupación de los médicos es mayor, de nada les sirve hacer un tratamiento si no tienen todos los medicamentos para completarlo. No va a funcionar”, manifestó Díaz.

Tanto los pacientes como los médicos están solicitando a la junta directiva de la CSS que se declare una emergencia sanitaria para poder adquirir con urgencia los insumos que necesitan.

“El ministro de Salud tiene que presionar, a través de la junta directiva, a la CSS para abastecer de medicamentos. El desabastecimiento provoca muertes”, advirtió Fernando Castañedas, de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal).

La directora general de Salud, Itza Barahona, confirmó a este medio que el Ministro de Salud y el Director de la CSS sostienen conversaciones para tratar de solucionar el problema.

“Ya están hablando para ver qué alternativas y medidas se pueden hacer para tener los insumos de más importancia”, adelantó Barahona.

“Hay medicamentos que, por más que hayan sido adjudicado, muchas veces no lo entregan”, lamentó el director general de la CSS, Alfredo Martiz.

La Fundación Latidos también denunció que en el Hospital de Especialidades Pediátricas hay problemas con las ecografías por supuestos daños en los equipos.