Tribunal de Cuentas secuestra bienes a representantes y tesoreros de juntas comunales

El magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, reveló que hay 78 procesos contra representantes de juntas comunales de diferentes partidos políticos por supuesta lesión patrimonial. Cigarruista dice que la investigación incluye a tesoreros de las juntas comunales, que son los que firman los cheques. Explicó que estos procesos surgen de las auditorías que realizó el contralor Federico Humbert.

“Nos envió 78 expedientes, nuestra obligación es secuestrar los dineros de las personas presuntamente vinculadas para garantizar que no trabajemos en el vacío. Si al final concluimos que las personas no están vinculadas y no existe lesión patrimonial, cerramos el proceso. Incluye representantes de corregimiento y tesoreros de las juntas comunales. Las juntas comunales del país tienen que enseriarse”, reveló Cigarruista.

Cigarruista se refirió a los bienes que han logrado secuestrar a representantes de juntas comunales y tesoreros.

“Secuestramos las propiedades, dinero, automóviles y fincas. Si al final se llega a la conclusión que no están vinculados, se levantan los secuestros”, detalló el magistrado.

Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente (Movin), es de la opinión que los dineros producto de la corrupción deben regresar a las arcas del estado.

“Esos dineros tienen que volver al tesoro nacional lo más rápido posible. Es importante que se estén llevando las medidas correspondientes para asegurar que los bienes del estado que fueron objeto de actos de corrupción vuelvan a ser parte del Tesoro de todos nosotros”, enfatizó Tribaldos.

El Tribunal de Cuentas busca recuperar más de 250 millones de dólares en concepto de lesión patrimonial al estado.