Para Varela no hay crisis institucional sino 'democracia funcional'

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, presentó este domingo 1 de julio su último informe a la Nación desde la Asamblea Nacional (AN).

Varela expuso su discurso en una difícil coyuntura política, habiendo perdido la dirigencia de la Asamblea Nacional. "A lo que algunos han llamado crisis institucional, yo lo denomino democracia funcional", justificó.

"Hay crisis institucional cuando se compran diputados, se somete a la Corte Suprema de Justicia, se viola la privacidad de los ciudadanos, se usan los recursos del Estado para política, se permite la corrupción en las contrataciones públicas, se usa el poder para hacer negocios y se enfrenta al pueblo dejando personas lisiadas, luto y dolor", declaró Varela.

Estas últimas palabras parecen ser una clara referencia a hechos ocurridos durante la administración del ahora expresidente Ricardo Martinelli, quien enfrenta un proceso judicial por presunta interceptación de telcomunicaciones, y en cuyo Gobierno, ocurrieron violentos enfrentamientos entre la Policía Nacional y manifestantes en la provincia de Bocas del Toro que culminaron con varias personas heridas.

El actual mandatario aseguró que durante sus 4 años de Gobierno, no se ha utilizado ninguna de las granadas lacrímogenas en inventario y ninguna persona ha sido hospitalizada por sufrir lesiones por uso excesivo de la fuerza durante una manifestación.

Corrupción

Varela aseguró que durante su mandato se ha respetado la separación de poderes. También resaltó que no se presionó a ningún diputado para que se uniera al partido oficialista ni se entregaron sobornos.

Sobre la corrupción, el presidente aseguró que no se han ocultado casos, y que "es evidente" que nadie está por encima de la ley.

"Ya no existe esa burbuja financiera que se alimentaba de la corrupción y el blanqueo de capitales, tenemos una economía sana que crece a niveles adecuados, con dinero limpio y trabajo honesto", afirmó Varela.

Mega obras

Añadió que ya se aprobó enviar a la Asamblea Nacional una nueva ley de responsabilidad fiscal, esto permitiría aumentar el endeudamiento para que se realicen grandes obras de infraestructura.

Por otro lado, Varela destacó los proyectos de inversión social que ha desarrollado en su Gobierno como: Techos de Esperanza, el Bono Solidario, Sanidad Básica, préstamos a los agricultores y el pago adeudado de los Cepadem a los jubilados. También trabajos como el proyecto de Renovación Urbana de Colón.

Sobre infraestructura, apuntó que en enero se terminará las obras de la Línea 2 del Metro y que se culminarán los trabajos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Centro de Convenciones de Amador y de Chitré. Apuntó que se han licitado más de 12 mil millones de dólares en obras públicas.

Según Varela, unas 150 mil personas han salidos de la pobreza durante sus cuatro años de gobierno.

Adelantó que "junto a las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) y los 3 actuarios designados se debe iniciar la evaluación de las finanzas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte". Proyecciones anteriores habían previsto que este programa entraría en déficit durante los próximos años, pero no se conocen las cifras actuales y la institución asegura que hace falta una evaluación a fondo, por lo que no ha revelado cifras sobre las finanzas de la institución.

Seguridad pública

En materia de seguridad, Varela destacó la necesidad de fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Detalló que el 70% de los homicidios en el país están relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado.

Asamblea Constituyente

Varela también se refirió a la creación de una Asamblea Constituyente.

"Mantenemos nuestra posición sobre la necesidad de una reforma constitucional vía una Asamblea Constituyente, hemos realizado las consultas con los grupos políticos, sociales, cívicos, gremiales y concuerdan en que son necesarias las reformas, no en el cómo realizarlas", exclamó el mandatario.

"Convocaré a una reunión con los grupos consultados para debatir y consensuar una hoja de ruta que nos permita lograr los cambios constitucionales que reclama nuestra sociedad y que son necesarios para salvaguardar la democracia", acotó.

Los últimos meses se han caracterizado por choques entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional, así cómo un fuerte escrutinio al trabajo de la Corte Suprema de Justicia, por lo que los 12 meses que quedan de Gobierno serán de vital importancia para las designaciones pendientes.

El presidente de la República terminó su discurso, como lo comenzó: con fútbol.

"Mi Gobierno no ha sido perfecto, pero he trabajado con honestidad y buenas intenciones. Que el país que nuestra Selección unió, la política partidista no lo divida nunca más".